El representante legal de Dieguito Fernando reprodujo una conversación que tuvo por chat con Monona, la cocinera del Diez: “Me dijo a quién se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente) poniéndoselo en el auto a una de las hijas. Se lo dio a Gianinna”.

Frente a esto, la hija del ex campeón del mundo estalló y respondió a estas palabras con un contundente mensaje en Twitter. “Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES”, lanzó Gianinna Maradona.

Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 4, 2021

Según trascendió, se trata de un muy valioso anillo con un diamante que Maradona recibió como regalo en el año 2018 cuando fue contratado como presidente y entrenador del Dinamo Brest, en Bielorrusia, y que guardaba dentro de una caja debajo de su cama.