“El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo. Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada. El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes algo le faltaba para ser feliz”, inició.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebadominguez6%2Fstatus%2F1358088685296771080 El futbolista profesional es admirado, generalmente. Mucho dinero en poco tiempo. Mucho reconocimiento en poco tiempo. Mucho poder en poco tiempo. Mucho de todo, y a veces todo de nada. El Morro no le encontró la vuelta y al igual que otros pibes algo le faltaba para ser feliz(+) — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) February 6, 2021

“La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mí también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia”, continuó el ex jugador de Vélez.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsebadominguez6%2Fstatus%2F1358089045205729280 La salud mental NO distingue posiciones en la cancha, ni se compra con guita, prestigio o reconocimiento. Lamento mucho tu partida Morro. Sin conocerte me duele a mi también. Ojalá estés en paz. Mucha fuerza para tu familia. — Sebastian Domínguez (@sebadominguez6) February 6, 2021

Domínguez cerró su descargo con vehemencia: “Dame más, dame más, si ganas sos crack, si perdés sos ladrón. A este ritmo, triunfan pocos y sufren muchos. Ganar, ganar, ganar, rendir, rendir, rendir... Métanse la exigencia en el centro del orto un rato. Hay señales por todos lados. Miremos para adentro antes de señalar”.