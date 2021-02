"No sabía que eran señales": el socio del Morro García reveló el último chat que mantuvieron

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flayoya_1324%2Fstatus%2F1358079152826556416%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1358079152826556416%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fdeportes%2F-no-sabian-que-eran-senales---ayovi-revelo-el-ultimo-chat-que-tuvo-con-el-morro-garcia_a601ef5b80f84281f733c715e Aun espero q sea mentira amigo pic.twitter.com/Bzx6XY9eVJ — Jaime Ayovi (@layoya_1324) February 6, 2021

“’Estoy loco, hermano. Me dejaste solo’, me decías. No sabía que eran señales”, escribió el también delantero junto a la captura de la breve conversación que mantuvo con su ex compañero, quien tars un diagnóstico depresivo requería tratamiento psiquiátrico.

imagen.png

El futbolista uruguayo Santiago "Morro" García, figura de Godoy Cruz de Mendoza en las últimas temporadas, fue hallado sin vida este sábado en su domicilio, en el que también encontraron un arma de fuego al lado del cuerpo, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza en los medios locales.

La fiscal de homicidios Claudia Ríos está al frente del caso e investiga la hipótesis del suicidio del delantero, quien se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.