La madre del "Morro" García contra el presidente de Godoy Cruz: "Mi hijo murió por un negocio"

"Santiago me llamó el lunes para mí cumpleaños y me dijo que el sábado estaba en casa, pero a Mansur se le ocurrió pedir el otro 50% de su pase a Daniel Fonseca. Esto le imposibilitó irse y eso lo detonó. Me llevo las ilusiones de mi hijo en un cajón gracias a José Mansur", acusó la madre del Morro.

"Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo, para que pueda despedirse. Era un hombre honesto. El error que cometió fue casarse con la gente que es corrupta y no tiene códigos, a él le faltó hidalguía para tratar estas cosas, le faltó negociar y hablar", reveló.

"Le envié un mensaje al señor Mansur, en el que le decía que 'quiero recuperar el cuerpo de mi hijo y quiero hablar con usted'", indicó Claudia Correa y agregó: "Cuando mandé ese mensaje, hacía 40 minutos que me había enterado de que había muerto mi hijo y este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó. Estoy en acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo". Luego indicó: "Este señor está en Cariló, disfrutando de sus 'merecidas vacaciones', pero aunque sea me hubiese dado las condolencias. En Uruguay se estila, acá no sé".

"Mansur hizo la declaración de que mi hijo era un líder negativo y debería haberlo limpiado; le quiero decir que era un chiquilín que ayudó a todo gurí que encontró y nunca le faltó el respeto a nadie", indicó la mujer a los medios y agregó: "Santiago estaba gordo porque estaba depresivo y no tenía entusiasmo por lo que hacía. Le digo a Mansur que así la vida no es. Hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro".

"Sé que la gente lo quería, siempre lo respetó y supo que dio todo por la camiseta. Santiago se enamoró de la ciudad, del club y de los hinchas", siguió la mamá del Morro García.