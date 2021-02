"Me siento culpable": un ex compañero contó la última charla que tuvo con el "Morro" García

"¿Por qué no me diste una señal así me daba cuenta? Hablamos hace dos días por videollamada y estabas bárbaro como siempre. Me siento hasta culpable de no poder darte una mano, pero es que siempre estabas bien y nadie te ganaba, eras como un superhéroe que no hablabas de los problemas. Cuando te preguntaba decías: 'Estamos bien, perro'", comienza el escrito.

Luego, añadió: Me hiciste pensar hoy, ¿habrá sido por el fútbol? Son todos una mierda en este ambiente, nadie valora nada y lo que menos les importa es la persona. ¿Por qué hiciste eso, hermano? Estoy completamente roto, vacío por completo. Sé que no vas a estar más, pero cómo te voy a extrañar",

Facundo Silva, Morro García Instagram.jpg

"Hoy es uno de los peores días de mi vida, pero sé que donde estés me vas a acompañar. Hoy brindo desde acá con una copa de vino en tu honor. Te amo, nunca te voy a olvidar, te lo prometo", escribió Facundo en un posteo en su red social.