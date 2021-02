El profundo mensaje de Oscar Ruggeri sobre la falta de contención que sufren los deportistas

“Nosotros no tuvimos la posibilidad de tener psicólogos cuando éramos pibes, ni nutricionistas, porque no existía nada”, comenzó el panelista de F90 de ESPN, por lo que celebró que en la actualidad los clubes estén atentos a estos aspectos.

En este marco, el campeón del mundo recordó los aspectos negativos que transitó en su vida privada y familiar por culpa de la fama. “¿Sabes las veces que mis hijos fueron con mi señora al Parque de la Costa y yo me quedé en casa? Si llego a ir, mis hijos van a subir al juego y yo me voy a quedar sacándome fotos”.

El mensaje del Cabezón Ruggeri sobre la soledad que sufren los futbolistas y la falta de contención por parte de los clubes. pic.twitter.com/TDFP9xtOLr — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 8, 2021

“Cuando te conocen, lidiamos con eso y nos quedamos en casa, en el living, sentados, esperando que lleguen los chicos. Y cuando llegan te dicen: ‘Hola, no sabés cómo la pasamos’ y yo por dentro, ‘Qué pedazo de hijo de puta, me pierdo estas cosas por esto’. Y estos chicos me verán a mí y dirán: ‘Y éste qué hace que no viene con nosotros’. Nos vamos aislando. Al menos a mí me pasó. Me voy aislando, voy saliendo y de pronto te encontrás en un encierro...”, detalló Oscar Ruggeri.

De esta manera, el “Cabezón” aseguró que, en su caso, el apoyo familiar fue clave. “Siempre estuve bancado por mi familia, que aceptó todo lo que yo hacía, aunque era negativo para los chicos porque no disfrutaba prácticamente nada. Si yo no tuviera hoy el respaldo tan grande que tengo de mi familia yo no sé qué hubiese pasado conmigo”, concluyó.