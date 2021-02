El ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, sugerirá en la reunión de este viernes del Consejo Federal de Educación que ésa sea la premisa en lo posible en todas las escuelas en este inicio del ciclo lectivo en medio de la pandemia de coronavirus: un maestro o profesor para un solo grado.

Suena bien, es lo que todo padre desea, pero la realidad choca fuerte con la aplicación de ese criterio. Por un lado, no hay suficientes docentes para reemplazar los puestos que dejaría un maestro que tiene varios grados, a la par, de que el educador tendría menos ingresos porque sólo debería quedarse con un aula.

Este problema, de todas formas, se da centralmente en la escuela secundaria, donde un profesor de matemáticas, por ejemplo, enseña a distintos grupos de diferentes años. Voceros del Ministerio de Educación porteño señalaron a minutouno.com que el 70% de los docentes del nivel medio da clases en el mismo colegio, pero tiene todas las comisiones de 2do año a su cargo, por ejemplo.

En la primaria la situación cambia radicalmente porque la enorme mayoría de los maestros tiene un solo grado a su cargo. En esos casos, la burbuja se centraliza más a un solo grupo de chicos.

Así las cosas, si un docente contrae coronavirus, la medida a tomar es aislar a todos los cursos que haya tenido ese profesor en los últimos días. Por lo tanto, también se aislarán los otros educadores que hayan estado dictando clases en ese mismo período.

Para maximizar los riesgo de contagio, el gobierno porteño les pidió a las escuelas que realicen ingresos y egresos escalonados, es decir, que no todos los cursos entren al establecimiento educativo a la misma hora.

Esta medida también fue consensuada con Nación y el gobierno bonaerense porque repercute en el uso del transporte público en momentos donde un importante número de trabajadores utiliza el colectivo, tren o subte para movilizarse hasta su ámbito laboral. Por el momento los oficinistas siguen con la modalidad central de homeoffice, pero el uso del transporte público escaló en los últimos meses con la habilitación del DISPO.

A la fecha, el 46% de los usuarios frecuentes recurre a trenes y colectivos diariamente para ir a trabajar, según datos del Ministerio de Transporte nacional. Circularon este lunes 1.948.250 usuarios en el AMBA, lo que representa una reducción del 54% frente a los pasajeros que en promedio utilizaban el transporte público en días hábiles previos al aislamiento (4.242.450).

EL RECREO

El protocolo estable que los chicos de un aula no pueden interactuar con alumnos de otros grados para así evitar que la burbuja se rompa. En caso de que una escuela no tenga patios o gimnasios con el espacio suficiente, deberán diagramar los recreos por turnos. Ya no todos los chicos saldrán a la misma hora al patio, sino que habrá distintos períodos.

Los alumnos estarán bajo la supervisión de un docente que se encargará de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. No se permitirán los juegos con pelotas o de contacto físico entre los estudiantes. Antes de volver a las aulas, deberán lavarse las manos.