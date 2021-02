Esta derrota golpeó mucho al tenista francés, que no pudo evitar ponerse a llorar durante la conferencia de prensa post partido. El dolor no se debe solo a esta eliminación, sino a una mala racha que arrastra desde que se reanudó la competencia luego del parate por la pandemia del coronavirus.

El 2020 había arrancado de maravilla para Monfils, que se logró adjudicar los torneos de Montpellier y Rotterdam y estuvo entre los cuatro mejores en el ATP 500 de Dubái. Sin embargo, el estar varios meses parado afectó al jugador de 34 años, que desde que volvió a competir ya no logró ganar: en la recta final de 2020 cayó en sus debuts en Roma, Hamburgo, Roland Garros y Viena, donde debió abandonar por una lesión en el hombro. En 2021 fue derrotado por Matteo Berrettini en su único partido en la ATP Cup y en las últimas horas sufrió este nuevo revés ante Ruusuvuori.

Al ser consultado por la prensa por su mal presente, Monfils no ocultó su tristeza por el momento que atraviesa. “Me gustaría salir de esta pesadilla”, dijo entre lágrima. Y agregó: “No tengo confianza, me siento mal. Juego mal, no puedo sacar bien, no puedo pegar una derecha, cometo errores, juego 6 metros detrás de la línea, toco las lonas del fondo. ¿Por qué? No lo sé. Hay muchas cosas, tengo mis propias razones. Soy honesto, digo que no tengo confianza. Volver me va a llevar tiempo”.

“Me siento juzgado y pido un poco de clemencia. Sí, es cierto, perdí muchos partidos. Lo intento, estoy trabajando, pero no puedo. Me gustaría levantarme y decir que esta pesadilla terminó, pero acá estoy. Si esto se repite la próxima semana, comenzaré de nuevo, pero no sé cuándo se detendrá. Cuando uno está caído, no le disparen”, completó el jugador que en 2016 logró ser número 1 del ranking mundial.