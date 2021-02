En la causa secuestraron los celulares de ambos médicos para leer las conversaciones y escuchar los audios que se mandaron mientras tomaban decisiones sobre el tratamiento que debía llevar adelante la leyenda del fútbol. En una de los chats, Luque le mandó un audio a un amigo en el momento en el que Maradona estaba siendo reanimado: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Este mensaje generó la indignación del entorno del ex jugador. Guillermo Coppola manifestó su malestar contra Luque. “Yo al médico lo vi en el velatorio, hoy lo evito. No soy violento, yo no sé pelear, pero hoy lo evito porque tendría una reacción que no me gustaría”, expresó.

“Le preguntaría por qué. Hablan del amigo… porque no solo él, también Matías (Morla) dice ‘yo sé lo que hiciste por tu amigo’. Entonces al amigo no lo dejes así. Porque yo me como Punta del Este, pero estaba ahí, pero no lo dejó ahí: ‘se muere el gordo’”, agregó en su momento.

Tras esta declaración, la defensa de Luque estaría analizando iniciarle una querella a Coppola, según informaron en el programa Los Ángeles de la Mañana. “No sabía... Pienso que no soy yo. Se los digo con todo respeto. No soy yo, estoy seguro...”, dijo al enterarse de la noticia, muy sorprendido, en medio de una entrevista.

La periodista Mariana Brey le respondió: “Te cuento lo que publicó (en Instagram) el abogado Alejandro Cipolla. No es el abogado de Luque, pero tiene vínculo con el abogado de Luque”. En la mencionada publicación, uno de los defensores del médico le dedicó un mensaje a Guillermo. “Estoy esperando la autorización del doctor Luque para querellarte penalmente”.

Coppola aseguró: “Me extraña, porque 48 horas después de la operación llamé al doctor Luque y le agradecí por lo que estaba haciendo por la salud de Diego. Después no hablé nunca más. No soy yo el que lo acusa, no tengo elementos, no es mi forma ni mi estilo. Si el abogado quiere querellar que lo haga, tiene todo su derecho si piensa que dije algo inapropiado”.