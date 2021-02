La hermana André, quien está a punto de cumplir 117 años, dijo a la televisión francesa BFM que: "No estaba asustada porque no tenía miedo de morir... Estoy feliz de estar con ustedes, pero me gustaría estar en otro lugar, encontrarme con mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela".

Ahora, los especialistas creen que por la cantidad de tiempo que pasó desde su diagnóstico, ya está curada. El portavoz de la casa de retiro Sainte Catherine Labouré, David Tavella, dijo que la hermana André se encuentra bien.

"Consideramos que está curada. Está muy tranquila y ansiosa por celebrar su cumpleaños 117, el jueves", contó.

Tavella comentó también que André, quien es ciega pero muy enérgica, realizará su fiesta con un grupo de residentes más pequeño de lo habitual por una cuestión sanitaria.