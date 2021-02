Durante una entrevista con C5N, Sergio Massa recordó que Cambiemos llegó al poder prometiendo que los salarios no iban a pagar Ganancias pero "terminaron pagando el 25,6 por ciento de los trabajadores, el doble" de los que ya lo hacían por lo que "lo que hace el Gobierno es poner el Impuesto a las Ganancias en su lugar".

En ese sentido llamó a poner "los salarios arriba de la inflación y las tarifas abajo de los salarios". Al respecto, analizó: "¿Cómo se da la pérdida de la capacidad de compra de la clase media? Venimos cuatro años de empobrecimiento mas uno de pandemia. La pobreza se da por dos cosas, el doble de trabajadores pasó a pagar ganancias y las tarifas al doble o al triple. La verdad es que el gran motor de la economía es la clase media trabajadora, la que mueve el mercado interno, ¿Cuándo crece la economía? Cuando lo hace el mercado interno".

Sergio Massa: "Lo que el Gobierno hace es poner el Impuesto a las ganancias en su lugar"

Para este año Sergio Masa puso como objetivos "crecimiento económico con recuperación del ingreso e inmunización".

Luego volvió sobre el costo de los servicios públicos y declaró en C5N que "el objetivo tiene que ser tener tarifas que no aumenten más que los salarios y que tengan correlación con el esfuerzo que hace cada uno. No es lo mismo el de un jubilado que el de un profesional independiente, tenemos que segmentar. Eso es utilizar al Estado para distribuir correctamente el ingreso".

En otro tramo de la entrevista con C5N, Sergio Massa reclamó por la necesidad de una reforma judicial: "Cada uno de los tres poderes tiene una tarea distinta. La Constitución establece que el Congreso tiene además de la legislación la de control sobre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Tenemos que dar una respuesta contundente. Un diputado cada cuatro años rinde cuentas de lo que hizo, va a elecciones y lo votan o no, los jueces no lo hacen".

"El Frente de Todos no tiene mayoría en Diputados, a mi no me molesta que no estén de acuerdo con el proyecto, lo que me llama la atención es la idea de no construyo, te obstruyo, es no 'tratamos este tema'. Si hay un poder con que que estamos en deuda en actualización que esta en crieis con la sociedad claramente es el judicial", lamentó.