Indignación e incidentes durante la marcha por el femicidio de Úrsula Bahillo

La movilización comenzó a las 17 horas en la plaza principal de Rojas, donde cientos de manifestantes se reunieron con pancartas y pidieron con aplausos "cárcel" para Matías Ezequiel Martínez (25), un oficial de la Policía bonaerense detenido por el crimen de la joven de 18 años, que fue asesinada a puñaladas.

"Úrsula era buena compañera, no se puede creer esto que pasó, tranquilamente podríamos haber sido cualquiera de las que estamos acá", dijo durante el acto una ex compañera del colegio secundario de la víctima, en declaraciones televisivas en las que criticó que "la policía no paraba de reprimir" el lunes por la noche.

Al respecto, Nerina, la joven que sufrió ese disparo mientras estaba protestando frente a la seccional, dijo a la prensa que casi sufrió la pérdida del ojo. "La saqué barata, por cinco centímetros más me sacaban el ojo. No quise lastimar a nadie, solamente pararme para pedir justicia", añadió la chica, cuyo ataque fue grabado por un celular de otra persona.

Los cánticos que predominaron fueron contra la fuerza de seguridad bonaerense como "¿a dónde están, los que nos iban a cuidar?", "a los violadores los encubre la policía" o "yuta, basura, vos sos la dictadura".

La movilización continuó con manifestantes que se dirigieron a la casa de la madre de la joven mientras estaba reunida con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y otros hacia la comisaría local, donde había una gran cantidad de efectivos de la Guardia de Infantería y anoche hubo destrozos y balazos de goma.

Minutos después de las 20 se registraron algunos incidentes cuando un grupo de vecinos que se habían reunido para pedir justicia por el femicidio empezó a perseguir y golpear a dos hombres que habían increpado a los manifestantes.

De acuerdo con Infobae, dos hombres se acercaron hasta la convocatoria y comenzaron un entredicho con las personas que todavía permanecían en la marcha. El diálogo fue elevándose de tono y hubo insultos cruzados, y luego la situación fue creciendo hasta que empezaron los piedrazos.

Enseguida, decenas de manifestantes corrieron a los dos hombres y tras unos 300 metros alcanzaron a uno de ellos. Allí lo golpearon y mantuvieron acorralado. Todo sucedió a cuatro cuadras de la comisaría local.