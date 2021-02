"Va a pagar por esto": aseguraron las hermanas del asesino de Úrsula Bahillo

"Lo que hizo mi hermano es muy grave y nadie va a defender eso. Él va a pagar por eso", sostuvo Loana, una de las hermanas de Martínez en diálogo con C5N. Y agregó: "Queremos que entiendan que esto es algo muy grave y que hay dos familia destruidas", remarcó.

harmana de femicida rojas

La joven confesó que que tuvieron que retirarse de su vivienda por miedo a las represalias que pudieran tomar los vecinos de la joven asesinada. "Tuvimos que irnos de nuestra casa, sacar las cosas más importante e irnos. Entendemos a la familia que esta muy mal, es algo que no se explica", expresó.

"Nosotras también somos victimas de esto, no tenemos la culpa de lo que pasó. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que hizo mi hermano y decidimos irnos por las amenazas que recibimos", dijo.

Sobre la relación que tenían con su hermano y la situación que atraviesa su familia por el aberrante hecho, otra de las hermanas del joven aseguró: “Mi mamá está muy mal porque, a pesar de todo, es su hijo. Yo quiero que la gente entienda que hay dos familias destruidas. Obviamente peor (la está pasando) la mamá de Úrsula y su familia”.

Por otra parte, señalaron que estaban al tanto de la denuncia de la joven contra su hermano, pero no sabían de los golpes. “Decían que le pegaba adelante nuestro. No sé de dónde sacaron eso. Nosotros no presenciamos los hechos de violencia. Si mi mamá llegaba a saber que su hijo le estaba pegando a alguien no nos hubiésemos quedado sin hacer nada.", dijeron.

En tanto, Loana aseguró que su hermano y Úrsula se veían a escondidas pesar de la perimetral. "Él llegaba con ella, escondía la moto para que no la vieran", dijo.