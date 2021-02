¿Diego Maradona pensaba que Dalma, Gianinna y Jana lo querían internar?

Entonces, la periodista Maite Peñoñori le dio la razón a Cipolla y reveló por qué Diego no quería ver a sus hijas Dalma, Gianinna y Jana: “De las declaraciones surge que estaba internado por las adicciones. En eso tiene razón Cipolla, vos no podés internar compulsivamente a una persona, sino que tenés que judicializarlo. A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’”.

“Si Diego no quería, no lo podían internar. Tenían que judicializarlo. Del expediente surge que el control estaba puesto en que Diego no consumiera alcohol”, cerró Maite sobre las circunstancias que marcaron el trágico desenlace de Maradona.