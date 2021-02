En las últimas horas, el periodista Germán "Pampa" Mónaco accedió al testimonio que brindó Verónica Ojeda, en donde contó que su expareja "estaba descuidado", cuestionó al médico Leopoldo Luque y detalló las irregularidades que vio cuando el Diez vivía en Brandsen.

"Diego estaba totalmente desatendido. El lunes anterior a su muerte, el día 23 de noviembre, fui a visitarlo, fue la última vez que lo vi con vida… Me sorprendieron las condiciones en las que vivía en esa casa", sostuvo Verónica, en la declaración que publicó InfoVeloz.

Sobre la labor profesional de su médico de cabecera, Luque, Ojeda señaló: "Puedo decir que noté que desde que Alfredo Cahe dejó de ser su médico de cabecera, su salud comenzó a deteriorarse cada vez más y que incluso no se le brindaba la medicación acorde a su patología”. Y agregó: "Cuando volví a tener relación con Diego en la pandemia noté cómo a Alfredo Cahe lo dejaron de lado e incluso le cortaban el teléfono cada vez que llamaba".

Luego, habló del tiempo que Maradona vivía en la casa de Brandsen e hizo una fuerte afirmación: "Mientras Diego estuvo en la casa de Brandsen, previo a su internación, vi cosas que no me gustaban respecto a la atención de la salud de Diego. De hecho, tengo una sospecha muy fuerte de quienes lo asistían, lo emborrachaban a propósito y le mezclaban psicofármacos con alcohol. Me refiero a su colaborador Charly… Sospecho que lo emborrachaban a propósito porque Diego siempre fue una persona muy vulnerable por el entorno que lo rodeaba en ese momento, siempre fue influenciable".