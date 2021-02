Encontraron muerta a la ex novia del futbolista Jerome Boateng

La modelo de 25 años, estaba recientemente separada del jugador de 32 (el 2 de febrero anunciaron la ruptura luego de que ella sufriera un accidente automovilístico bajo los efectos del alcohol del que salió ilesa). Pero parece que la relación no finalizó en buenos términos y se habían cruzado públicamente en más de una oportunidad. "Tengo que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi ex novia Rebecca y nuestros hijos", explicó el futbolista.

La tormentosa relación tuvo varios capítulos tristes previos a este fatídico desenlace: "Kasia me amenazaba con destruir mi carrera y perder a mis hijos. Dijo que me acusaría de golpearla". Mientras que ella, que lo había tildado de 'demonio' prefirió guardar silencio: "Hablaré, tengo que serenarme primero. Por favor, denme tiempo".

La policía continúa investigando la causa de la muerte, aunque afirmó que, por ahora, la principal hipótesis no es un asesinato. "Ayer, alrededor de las 20:30 horas, la policía de Charlottenburg encontró una persona sin vida en su casa. No hay indicios de culpa de terceros“, informaron las autoridades, que continúan con la búsqueda del esclarecimiento de los hechos.