Femicidio: dolor, silencio y pedidos de justicia en el último adiós a Úrsula Bahillo

testimonio amiga de úrsula

En diálogo con C5N, Brenda habló de cómo era antes su amiga y de cómo se fue transformado por el maltrato de Matías Ezequiel Martínez. "Éramos un grupo de amigas, de ahí la conocí a través de otra amiga. Era totalmente compañera con nosotras. A ella le gustaba Rombai, 'vamos a ver a Rombai, vamos al cine'". Luego denunció: "No pusieron voluntad en decir 'la ayudamos', con todas las pruebas que tenían".

Respecto al femicida, contó: "Lo conocí cuando Úrsula subió fotos a Instagram. Úrsula es muy intensa en ese sentido, de estar abrazando y besuqueando. Yo le decía 'no seas tan intensa' y me contestaba 'es hermoso'. Después la vi cabizbaja, compró y se fue, ella no es así. De mirarla te dabas cuenta que iba con miedo".

"Lo único que quiero es tenerla y abrazarla. Es en lo único que pienso en este momento, no me da el corazón para entrar, pero sí", reveló.

A su vez, una vecina de edad mediana contó a C5N: "Nos conocemos todos, hace mil años que vivimos en Rojas. Es un sentimiento de impotencia y angustia colectivo. Uno se piensa que porque es un ligar chico no nos va pasar nunca y estamos equivocados. Esto se podría haber evitado".

Otra mujer que esperaba para despedir a Úrsula expresó: "La conocía de chiquita porque la mamá era profesora de catecismo de mi hijo, era una princesa igual que mi hija. No tenía maldad para nada. Llegábamos a cenar a una confitería y se levantaba para saludarme. Hoy es la hija de todos".