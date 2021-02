Femicidio de Úrsula Bahillo: marchan frente a la casa de la Provincia para pedir justicia

La movilización será a las 17 para reclamar por Justicia por el femicidio de la joven de 18 años, asesinada por su ex pareja Matías Exequiel Martín, de 15 años.

“El femicidio de Úrsula muestra a las claras la responsabilidad estatal y la desprotección a las mujeres víctimas de violencia de genero. Úrsula había realizado 18 denuncias. En la Comisaria de la Mujer no quisieron recibir su denuncia por ser fin de semana. En sus redes sociales dejó expuesto el miedo que tenía a que la mate su ex pareja Matías Martínez. Sobraban las pruebas y alertas y sin embargo Úrsula es una nueva víctima de un femicidio", dijo Romina del Plá, dirigentes de la Organización de mujeres Plenario de Trabajadoras.

Y agregó: "El desamparo y desprotección del Estado a las víctimas es total, desde el Ministerio de la Mujer que no interviene con medidas efectivas de resguardo para las mujeres hasta la policía de Berni, que encubrió y amparó Martínez y reprimió a la familia y amigos de Úrsula".

Por su parte, Vanina Biasi, otra de las dirigentes de la organización aseguró que: “El femicidio de Ursula Bahilo sucede a 10 días del femicidio de Esther Mamani. En ambos casos las mujeres habían hecho la denuncia frente al Estado. No son excepciones, se contabilizan 44 femicidios en lo que va del 2021. La mayoría perpetrados en la vivienda de la víctima y en manos de sus ex parejas. Es una situación crítica que requiere la intervención urgente y medidas efectivas que no se toman desde el Estado", señaló.

"Exigimos justicia por Úrsula y reclamamos basta de femicidios. Ante la parálisis y responsabilidad del Estado, las mujeres necesitamos un Consejo Autónomo, independiente de los gobiernos, para poder impulsar las medidas necesarias para defender nuestra vida y nuestros derechos.”