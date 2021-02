El hombre describió a Monona como muy servicial. “Cuando yo estaba con Diego en el comedor o en el quincho descubierto, ella venía, nos preguntaba si queríamos tomar algo y después lo traía. No había nada más que eso”. Finalmente, narró: “Nunca los vi ni cómplices ni charlando, que no quiere decir que no lo fueran”.

Durante el último año, Monona vivió con Maradona y, además de cocinarle, lo cuidaba. Su verdadero nombre es Romina Milagros Rodríguez, pero él le decía Monona. “Un día estábamos en el Tigre y me dijo: ‘Vos vas a ser mi Monona’. Yo lo amaba, era como un chico”, según relató la mujer hace unos días en varios programas televisivos.

Monona también contó que su relación era tan cercana que, a pesar de ser ella mucho más baja que Diego, a veces lo llamaba “mi enano”.