"Con Úrsula hablé el lunes, el mismo lunes que la mató. Se comunicó conmigo, yo no la tenía agendada. Me contó el calvario que estaba viviendo con él. Me dijo: 'yo sé que tuviste una relacion con Martínez y te pegaba'. Pobrecita, me contó que había estado en la Comisaría de la Mujer y que esa misma tarde le iban a dar el botón antipánico", reveló al sitio Hoy Rojas F., la tía de la nena que fue víctima del abuso sexual.

F. estuvo un año y medio en pareja con Martínez, hasta abril de 2020. Lo que determinó su distanciamiento no fue la "carpeta psiquiátrica" que ella pidió en marzo (licencia por cuestiones de salud mental) sino que en junio se enteró de que el oficial de 25 años había abusado sexualmente de su sobrina.

"La nena pudo hablar recién en junio porque la tenía amenazada", reveló F., que es oficial de la Policía Bonaerense y fue compañera de móvil Martínez en Rojas a pesar de que vive en 9 de Julio.

Ser oficial de Policía, tener un arma reglamentaria y manejar el aplomo suficiente para poner límites "en sus momentos", es decir, ante los ataques de Martínez, no le ahorraron a F. el calvario de la violencia de género.

"Hubo muchas peleas mientras estaba de servicio. Una día iba en el móvil (con Martínez) y él se había enojado porque no lo había dejado entrar al grupo de WhatsApp familiar. Yo iba manejando y él me arrancó los pelos en el semáforo. Salí para la Comisaría de la Mujer con él arriba y le dije 'te voy a denunciar'. Llegamos a la puerta y él me imploró, me lloró y no me dejó bajar", relató.

La nena declaró en Cámara Gesell el 22 de diciembre pasado. Tras analizar lo expresado, el fiscal de la causa, Sebastían Villalba, pidió la detención de Martínez, pero "el juez dijo que no", según F. porque "no se podía hacer mucho porque venía la feria judicial".

En vez Martínez quedó libre. Para ese entonces él también había pedido "carpeta psiquiátrica" y sus superiores lo habían trasladado a Pergamino.

"El tenía un tío que también era policía, saben en Rojas quién es, en temas laborales yo sabía que lo cubría. En el tema de mi sobrina si no salía a la luz por el portal digital de Rojas a él no le iba a pasar nada, no lo iban a trasladar a Pergamino", agregó F. en la entrevista.

Para F. "es muy probable que Martínez la haya llevado a la fuerza" a Úrsula al sitio en el monte donde ocurrió el femicidio. Horas antes de ser asesinada la adolescente había prometido hablar con el fiscal Villalba por la causa por abuso sexual agravado.

"Me dice 'yo mañana me tengo que comunicar con el fiscal de 9 de Julio para aportar pruebas sobre la causa y me dice 'quiero que sepas que quiero aportar porque tengo pruebas'. Estuvimos charlando y la sentí con mucho miedo. Vengo escuchando los audios que me mandó", contó F. entre lágrimas. "Intenté aconsejarla. Le dije 'no le tengas miedo porque es lo que busca para poder someterte. Reaccioná, cuidate. Refugiate en tu familia, en tus amigos'. Me agradeció haberla escuchado", agregó.

Lo que parecía ser el aliento de una víctima de violencia de género a otra resultó ser una charla definitiva: "El último mensaje que tengo de ella es de las 17, le mandé un par de mensajes. A las horas me enteré de que ya estaba desaparecida", reveló la oficial de 9 de Julio.

"No puedo dar certezas porque no estaba en ese momento, pero es muy probable que Martínez la haya llevado a la fuerza. Por cómo es él. No creo que hayan arreglado verse porque Úrsula sabía de qué era capaz", reveló la mujer sobre cómo terminó la adolescente en el monte a solas con el hombre que la aterrorizaba desde 2020.

F. pidió un cambio en las leyes actuales para "que los jueces y fiscales puedan tener herramientas para meterlos presos con la primera denuncia que tengan" por violencia de género a quienes cometan esos ataques.

"Porque una persona así no tiene límites. Él no tiene límites. Yo sabía que Martínez no tiene límites y yo muchas veces le dije 'si no cambiás vas a terminar mal'. Son personas psicópatas, que no les importa la vida de los demás. Y la justicia lo tiene que ver eso. Con el prontuario que tenía la justicia podría haber actuado, la muerte de Úrsula se podría haber evitado desde el 2017", sentenció.