El ex juez federal Norberto Oyarbide afirmó que el ex presidente Mauricio Macri quiso "comprarlo" con dinero cuando era jefe de Gobierno, en momentos en que él estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y tenía en sus manos una causa por espionaje en su contra. "Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo", resaltó el ex magistrado en Radio 10.