En la reunión con empresarios, el Gobierno llamó a un "diálogo franco para reconstruir la Argentina"

La actividad se realizó en el Museo del Bicentenario, y sucedió 24 horas después de la reunión que se mantuvo en el mismo lugar entre los mismos interlocutores gubernamentales y la dirigencia sindical.Cafiero tuvo a su cargo la apertura de la reunión, y señaló que "no existe una sociedad que se realice sólo desde el Estado, pero tampoco una que se realice sólo desde el mercado". Además de destacar la recuperación económica, el Ministro coordinador dijo que "hay que hacer más vigoroso todo el enclave exportador argentino"."Teniendo en cuenta la pandemia y el estado de situación, lo que queremos es establecer un acuerdo político y social entre los distintos sectores de la sociedad. Por eso esta convocatoria", agregó.Mientras tanto, la llegada de los empresarios se dio en un clima de casi total hermetismo y transfigurada por una marcha de trabajadores de la empresa LAN que se manifestaban en las adyacencias de la Casa Rosada, acto que dificultó el arribo al lugar del encuentro.De los abordados por la prensa acreditada, la mayoría se excusó de hacer declaraciones estimando que habían sido convocados y pretendían escuchar la posición del Gobierno.Sólo Daniel Funes de Rioja -presidente de la Copal y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA)- respondió a las consultas: dijo que el diálogo con el Gobierno "es muy importante" para buscar una "estabilidad macroeconómica" que detenga la "espiral" inflacionaria, y afirmó que nada de eso se consiguió durante el Gobierno de Mauricio Macri.Minutos antes de ingresar, el empresario de la industria de alimentos afirmó que "sin el crecimiento del sector privado, ningún país se recupera y crece", y remarcó que ningún empresario quiere inflación."Este país necesita no sólo recuperarse, necesita crecer y generar empleo. Todo eso se da en un marco de estabilidad macroeconómica y nosotros no queremos la inflación", dijo.Consultado por la prensa sobre cómo había sido el desempeño económico durante el macrismo, Funes de Rioja estimó que si ese Gobierno hubiera alcanzado la estabilidad "no se estaría discutiendo hoy".Respecto de los señalamientos realizados ayer por los líderes sindicales contra los formadores de precios, comentó que la inflación no tiene un solo origen, y que "el año pasado los alimentos procesados tuvieron los precios congelados, subieron entre 4 y 10% y la inflación fue de 36".

Del encuentro participaron los principales referentes de YPF, Nestlé, Unilever, Ledesma, Ternium, Procter&Gamble, Granja Tres Arroyos, Jazmín Chebar, Bayer, Loma Negra, Copal, Vasa, Newsan, Danone, Toyota, TNPlatex, Arcor, Aluar, ASU, Acindar, Molinos Río de la Plata, DOW Química, Elea, Transclor, Unipar Insupa, Tetrapak, ABC, Arauco, Mondelez, Bridgestone, Camarco, Quilmes y Gador.