Femicidio de Úrsula Bahillo: indagan este viernes al policía Matías Martínez

Martínez quedó alojado en primer lugar, bajo custodia, en el Hospital General de Agudos San José de Pergamino, debido a las lesiones autoinfligidas. El miércoles fue dado de alta y trasladado a la comisaría de Conesa.

El policía de 25 años está acusado de atacar a Úrsula Bahillo el pasado lunes en Rojas cuando, de acuerdo al resultado preliminar de la autopsia, la apuñaló primero por la espalda y, cuando ella intentó escapar, volvió a sujetarla para apuñalarla en el torso y en el cuello.

ursula bahilo Ursula Bahillo fue asesina a apuñaladas por su ex novio.

En los últimos días se dieron a conocer por redes sociales una serie de audios en los que Ursula le relataba a amigas la violencia que el acusado ejercía sobre ella.

"Me dijo que me iba a matar", "no aguanto más", "tengo mucho miedo", "me arrancó todos los pelos" y "me re cagó a palos", son algunas de las frases que se la escucha decir quebrada en llanto a Ursula en un mensaje de audio enviado a una amiga el 16 de noviembre del año pasado.

La adolescente fue hallada el lunes cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Esa misma noche fue detenido Martínez, quien presentaba lesiones que se creen fueron auto provocadas y a raíz de lo cual quedó internado. El oficial tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos, uno de ellos por amenazar a una superior diciéndole: "Si me trasladan tiro una bomba."