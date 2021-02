"Resolvimos la creación de un observatorio para garantizar una presencialidad cuidada. Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro, dijo el presidente Alberto Fernández en la reunión del Consejo", reveló Trotta.

"Se reafirmó un esquema de presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases", agregó el ministro de Educación durante una rueda de prensa en la residencia de Olivos, luego de la reunión del Consejo Federal de Educación que cerró Alberto Fernández.

“Es una jornada muy importante porque estamos finalizando el proceso de un regreso a una presencialidad cuidada”, afirmó el ministro de Educación.

Nicolás Trotta destacó que en el encuentro analizaron “los protocolos para una presencialidad responsable y resoluciones que clarifican la necesidad de un diálogo con las familias para que toda la comunidad tenga claro cómo van a ser los procesos”.

“Nuestra responsabilidad es luchar para la mayor centralidad de la agenda educativa en cada uno de los gobiernos, por cuidar la escuela y lograr que los presupuestos educativos no solo no sufran recortes, sino que crezcan año tras año”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó que “sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro” al realizar mediante videoconferencia desde la residencia de Olivos el discurso de cierre de la 102 Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).

Durante la reunión, se trabajó en el proceso de retorno a las clases presenciales en toda la Argentina de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y bajo condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud de la comunidad educativa y la implementación de los protocolos aprobados.

“Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible” afirmó el Presidente.

Alberto Fernández dijo que “nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro y explicó que “la riqueza de las sociedades hoy en día no se mide por las riquezas naturales que un país tenga sino por la inteligencia que se logra desarrollar”.

“Una sociedad que retrasa su calidad educativa, es una sociedad que, en estos tiempos, poco a poco, se va quedando al margen del mundo y una sociedad que desarrolla la inteligencia a través de la educación es una sociedad que tiene una posibilidad de avanzar a pasos agigantados”, remarcó y dijo: “La educación de nuestros chicos es el futuro de ellos, es el futuro de nuestra patria”.

El Presidente se refirió en estos términos durante la comunicación con las ministras y los ministros de Educación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los representantes del Consejo de Universidades que conforman el Consejo Federal de Educación.

Este viernes, el Consejo Federal de Educación ratificó que las clases iniciarán en todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción bajo cualquiera de las formas de escolarización, sea ésta presencial, no presencial, o combinada.

Sin embargo se planteó la necesidad de priorizar las clases presenciales por sobre otras formas en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria cuando un distrito cuente con la situación sanitaria de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”.

Se establecieron, además, prioridades en los grupos de estudiantes para el regreso presencial a las aulas, como por ejemplo, la sala de 5 años del nivel inicial, y el primer y el último año del nivel primario y del nivel secundario en todas sus modalidades y orientaciones.

También estarán primeros en la lista las poblaciones escolares que no hayan podido mantener su continuidad pedagógica en 2020, y los niños y niñas con discapacidad que no forman parte de los grupos de riesgo.

En cuanto al personal docente y no docente, serán dispensados de asistir a los establecimientos de manera presencial quienes formen parte del grupo de riesgo hasta tanto no estén vacunados.

Del encuentro participaron también representantes de los sindicatos nacionales docentes, de Unicef y de Naciones Unidas.