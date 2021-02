"Hoy siento una especie de obligación contar cómo vivía y cómo vivo esta situación, obligación de sumar memorias a las personas que no la conocían tanto para que nunca se olviden de ella", escribió "Galgo" en su perfil de Twitter.

La familia de Úrsula, sus amigas -algunas de las que se plantaron frente a la comisaría de Rojas para reclamar justicia y recibir balazos de goma- y vecinos de la adolescente la despidieron el jueves en el cementerio de esa localidad bonaerense.

Un rato antes de la misa de responso, "Galgo" hizo memoria sobre "las tardes de mates en cualquier lugar, las noches de cena (aunque sólo comieras papas con cheddar), los momentos con mi familia y la suya, los domingo de cancha, las risas, los caprichos, momentos de mucha felicidad y tambien de tristeza".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foliiverbarrett%2Fstatus%2F1359909471301079040 Nunca sentí la necesidad de contar algo de mi vida, algo íntimo y publicarlo en redes, siempre creí que era algo que uno se tiene que guardar para si mismo y no hacer público toda su vida por un par de likes y comentarios. Pero hoy siento una especie de obligación contar como > pic.twitter.com/1Ih1brzq8q — Galgo (@oliiverbarrett) February 11, 2021

"Lo que todo esto tiene en comun era tu carita (redondita como tapa de alfajor, siempre nos reíamos de eso) con una sonrisa de oreja a oreja, dando lo mejor de vos para los demás, con tu carácter muchas veces indescifrable pero que era como una moneda, pura dulzura de un lado y brava del otro", recordó el muchacho.

Al margen del final de la relación, "Galgo" se pidió a sí mismo "quedarme con los buenos momentos y recuerdos que pasamos juntos, que no fue largo pero si muy intenso, los detalles me los voy a guardar para toda la vida".

"Siento que de alguna forma tengo que pedir perdón por no hacer más cuando me dijiste que la estabas pasando mal, pero no querías que se entere tu familia, no querías que se enteren porque lo iban a matar", reveló el joven, una de las pocas personas que sabía sobre las amenazas de muerte que Matías Martínez, un oficial de la Policía bonaerense, profería sin parar contra la adolescente.

Matías Martínez, de 25 años, está de licencia en la fuerza desde septiembre de 2020, cuando pidió "carpeta psiquiátrica" en medio de una investigación por el abuso sexual agravado de una nena con discapacidad.

Además Martínez había atropellado con su auto a Úrsula cuando iba en su moto por las calles de Rojas. Recién el 9 de enero de 2021 un matrimonio amigo de los padres de la adolescente le revelaron que ella era blanco de amenazas por parte del policía.

"Hasta donde llegó tu amor ciego por esa persona que terminó con tu vida, pero así eras, una chica sin miedo a odiar y a querer con todo su corazón, no había grises en tu forma de ser", escribió su ex novio.

El muchacho le agradeció el apoyo a sus amistades y familia, y a su novia actual, "porque no sé cuántas personas se bancarían que su actual pareja le llore a su ex".

"Como siempre se dice, la vida sigue, pero depende de nosotros no olvidar lo que pasó este 8 de febrero de 2021, no olvidar que esto se pudo haber evitado, no olvidar a Úrsula, que se fue físicamente pero nunca se va a ir de la memoria y de nuestros corazones jamás", expresó.