"Los mosquitos no estarían respetando la distancia social", comentó la comediante Magalí Tajes, a lo que otra persona convino: "ya me considero dador de sangre".

"Te entro como mosquito al tobillo" y otra seguidilla de chistes sobre el "estado civil" post abordaje de mosquitos les siguieron y hace dos horas Twitter era un hervidero de memes por los insectos, con algunos planteos: "Prendieron fuego todos los campos con millones de sapos, ranas y todo tipo de anfibios, y ahora se preguntan por qué hay tantos mosquitos".

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fanime_argentina%2Fstatus%2F1360291818378821632 Nadie:

Absolutamente nadie:



Los mosquitos en mi casa: pic.twitter.com/DvHbSg5c6B — Anime Argentina (@anime_argentina) February 12, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsophiaspliff%2Fstatus%2F1360238094910447616 Me picó un mosquito adentro del oído pic.twitter.com/fPm5BwIdIE — Sófocles (@sophiaspliff) February 12, 2021

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRabbitHD2%2Fstatus%2F1360293211823038466 el mosquito y yo.... pic.twitter.com/s4S2oGnifo — Rabbit HD (@RabbitHD2) February 12, 2021

Pero el biólogo, investigador del Conicet y profesor de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Nicolás Schweigmann, explicó a Télam este viernes que "el registro de grandes crecimientos en la población del mosquito como el que apareció en el AMBA, el Aedes Albifasciatus, es un fenómeno habitual de esta región vinculado a las condiciones meterológicas".

En otras regiones del país la humedad y el calor también hicieron los suyo y en algunas localidades de Entre Ríos, por ejemplo, concedieron que desde 1979 no había "mosquitadas" como la de esta semana.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgeleguiza%2Fstatus%2F1360275691225419776 Llueve, sale el sol, humedad, una invasión de mosquitos y pobreza del 50% pic.twitter.com/xl44K8vats — Emma Leguiza (@geleguiza) February 12, 2021

Schweigmann aclaró que estos mosquitos no transmiten el dengue y que es probable que "hayan sido arrastrados por el viento desde zonas periurbanas como los humedales de Ezeiza y por eso no tienen futuro en la ciudad" de Buenos Aires, sino que "de acá a unos días vamos a ver como va a empezar a desaparecer esta población porque no tienen donde dejar sus huevos".