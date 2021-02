Lo hizo por medio de un breve mensaje que publicó en sus redes sociales y en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos del ex mandatario, gobernador y senador riojano.

Embed Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2021

"Ante el fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos", escribió Cristina pocas horas después de conocida la noticia de la muerte de Menem.

El ex presidente murió este domingo luego de permanecer más de dos meses internado en el Sanatorio Los Arcos al que había sido ingresado en diciembre pasado afectado por una infección urinaria.

Cristina y su ex marido Néstor Kirchner fueron duros críticos de la gestión de Menem durante los últimos años de mandato del riojano. Kirchner lo enfrentó en las elecciones presidenciales de 2003 en las que Menem intentó un tercer mandato. Aunque en la primera vuelta electoral el ex presidente y ex gobernador riojano había sido el candidato más votado no pudo evitar el ballotage.

La segunda vuelta electoral finalmente no se realizó luego de que Menem, ante la inminencia de una más que dura derrota decidió bajarse de la contienda electoral.