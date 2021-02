La historia detrás de la Ferrari de Carlos Menem: símbolo de los '90

La "Feyari", como se la bautizó por la tonada del riojano, fue un regalo del empresario italiano Massimo Del Lago, que buscaba la concesión para la construcción de una autopista en Morón.

Con una capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,6 segundos, representaba un imán para todos aquellos fanáticos de los autos, como el ex presidente, que no tardó en estrenar su lujoso regalo y partió el 3 de enero de 1991 desde Olivos hacia Pinamar a 190 kilómetros por hora y sin pagar peaje. Al llegar y tras ser consultado por el exceso de velocidad y si la Ferrari le pertenecía en realidad al Estado, Menem se excusó: "Sí, es verdad lo que dice, ¡pero soy el Presidente! La Ferrari es mía, ¿por qué la voy a vender? Es mía, ¡mía!".

Embed Así esperamos a papa en casa con su torta ❤️@CarlosMenem_LR pic.twitter.com/M114TbNeCm — zulema menem (@zulemitamenem) July 4, 2020

Su frase generó una polémica sobre los obsequios que recibían los jefes de Estado y los funcionarios públicos, que derivó en una ley a través de la cual se determinó que los mismo serían en adelante patrimonio del Estado. Finalmente, Menem, entregó su preciada Ferrari.

Tan caro es el recuerdo de la "Feyari" para la familia Menem que cuando el pasado 3 de julio cumplió 90 años su hija Zulemita publicó una fotografía en redes sociales de la torta que le prepararon con una figura del ex presidente posando junto al auto. Por esos días, el riojano estaba internado.

No se sabe con precisión qué pasó con la Ferrari luego de que Menem la entregara. Parte de la historia cuenta que en primer lugar fue subastada dos veces -la primera no hubo comprador- y pasó a manos de un ex entrenador de fútbol. Luego, según trascendidos, tuvo al menos otros seis dueños, varios de ellos empresarios.