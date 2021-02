La hija de Menem arribó junto a sus hijos minutos antes de las 10 y, ya en el interior de la capilla ardiente, recibió el saludo y las condolencias del público que se acercó a brindar su último adiós al ex presidente.

"Mi papá cumplió una misión muy importante en esta vida como político, como padre, como amigo y como un hombre de paz que nunca guardo rencores ni odio contra nadie, la única forma de que Argentina va a salir adelante", aseguró Zulemita en declaraciones a la prensa, al ingresar al Congreso, donde despiden los restos de su padre.

Tras afirmar que su padre se fue "con el amor de toda su familia", Zulemita recordó que su padre "se fue de la mano" de su madre Zulema Yoma "en el Día de los Enamorados".

Entre lágrimas, contó detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de Menem con vida y quiénes estuvieron a su lado hasta el último momento: “Estábamos dentro de la habitación. Iban apagando los monitores y yo no aguanté. Junto con Nair salimos y le dije a mi mamá ‘vamos afuera’ y me dijo ‘no, yo me quedo al lado de tu papá’, y le agarró la mano. Mi mamá es una gran mujer, lo acompañó en todo momento”, reveló.

En ese sentido, consultada sobre si Máximo Menem –hijo del ex presidente y la modelo Cecilia Bolocco – iba a viajar a despedirse, Zulema contó: “Hablé con Máximo antes, lo llamé para que pudiera venir y garantizar que se pudiera despedir. Lo había visto en diciembre y estuvimos juntos”, informó.

Si poder contener el llanto, contó que sus hijos “están muy tristes porque se fue su abuelo”: “Era un gran abuelo. El más grande entiende un poco mas pero el chiquito está muy afectad, la muerte para una criatura es difícil”.

“Hoy no puedo hablar de nada que tenga que ver con política”, agregó por último. “Vinieron todos los que nos acompañaron siempre y lo importante es que no haya problemas con esto de la pandemia, pedimos a todos que se cuiden, que perder a un familiar es dolorosísimo”.

Además, agradeció a los médicos del Sanatorio que cuidaron a su padre y que “hasta último momento no lo dejaron ir”.

El velatorio de Carlos Menem se realiza en el Salón Azul del Senado de la Nación y por la tarde se realizará la inhumación en el cementerio islámico de San Justo, donde está enterrado su hijo Carlos Menem Jr.

Menem murió ayer por la mañana a los 90 años en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado debido a una infección urinaria.

El senador riojano venía atravesando complicaciones de salud: primero estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento a raíz de una neumonía bilateral y, hace algunas semanas, debió ser internado por una infección urinaria.