Nicole, hija de Ivana Mariela Módica, dialogó con C5N y dijo que están “desesperados y con mucha incertidumbre” porque los rastrillajes no arrojaron “novedades”.

“La última conversación que tuve con mi madre fue el jueves a la noche. Empecé a conversar con ella a las 22:30, aproximadamente, ella me estaba contestando en el momento y le mandé una foto de su nieto, que es el amor de su vida, e inmediatamente me dejó de contestar pero considerando que eran las 11 de la noche no quise molestar”, detalló la joven.

Y agregó: “A partir de las 7:50 del viernes mi abuela trata de retomar el contacto con ella y el celular ya estaba apagado y eso es raro porque mi mamá siempre estaba conectada al celular”.

Al ser consultada sobre cómo se enteró que estaba desaparecida explicó: “Fue todo un proceso, a partir de las 10 – 11 de la mañana mi abuela se comunica conmigo y me pregunta si tuve contacto con ella. En ese momento, trato de llamarla y al no tener contacto con ella me comunico con su pareja”.

A partir de ese momento, Nicole cuenta que la pareja de su madre le manifiesta que la última vez que vio a Ivana fue el viernes temprano antes de salir para el trabajo y señala que la mujer le había dicho “que iba a hacer gimnasia y a caminar al cerro, y que iba a tratar de estar lo más temprano posible porque nos tenía que esperara nosotros que llegábamos para pasar el fin de semana con ellos”.

hija mujer desaparecida cordoba

“Él dice que le envió un mensaje cuando llegó al trabajo y ya no le había entrado. Entonces decide volver a su casa y ve que la casa estaba cerrada, ordenada y faltaba la ropa deportiva, ese es el panorama que él nos detalla”, añade Nicole.

Finalmente, a las 15:30 del viernes la joven le pide a la pareja de su madre que haga la denuncia a la policía porque era el familiar más cercano en el lugar.

Sobre la denuncia por violencia de género que Ivana Mariela Módica había realizado contra su pareja, quien es miembro de la Fuerza Aérea, la hija de la mujer desaparecida sostuvo: “Ellos actualmente estaban muy bien, pero el año pasado en octubre o noviembre ella le hizo una denuncia por violencia de género. En diciembre comenzaron a convivir”.

En tanto, sobre la investigación, Nicole comentó: “estuve con el fiscal y con todo el equipo de peritos, y los primeros análisis y rastrillajes y no han arrojado nada. Hoy (lunes) van a rastrillar el domicilio con los perros. El teléfono está desaparecido con ella y desde la mañana del viernes está apagado, nos dijeron que intentaron rastrearlo pero al estar apagado es difícil, la última señal registrada es en La Falda”.

“Mi mamá no tenía ningún amigo de confianza, pero este lugar es muy chico y para llegar al cerro pasaba por el centro de La Falda, siempre pasaba por un baño y se cruzaba con gente. Ese viernes nadie la vio, y mi mamá era una persona sumamente sociable. Revisaron las cámaras y no se la ve. Yo creo que nunca salió de la casa”, añadió.

El domingo la familia y vecinos de Ivana realizaron una marcha por La Falda, pero la pareja de la mujer no participó, ante esto Nicole aseguró: “yo perdí contacto con él cuando hizo la denuncia”.