Juliana, de 23 años, contó a C5N que Fragoza amenazaba con matarla si no volvía con él. La pareja estaba separada desde el nacimiento de su hija. "Me amenazaba constantemente con que me iba a acuchillar, que me iba a matar. Me decía que no lo haga enojar porque me iba a matar", relató.

Tras recibir una nueva amenaza, la joven decidió publicar este lunes en sus redes sociales el chat y las imágenes de los golpes que habría recibido por parte del jugador junto a un fuerte mensaje: "Me cansé. No quiero ser una más. ENZO FRAGOZA! Acuérdense ese nombre y esa cara. Si me pasa algo, fue él. NO QUIERO MORIR. Me tiene amenazada de muerte".

Ese mismo día, Juliana hizo la denuncia en una Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca. Las autoridades judiciales aún no han determinado ninguna medida de reguardo para la joven y su hija. "Estoy esperando que hagan algo, no quiero ser una muerta más", dijo Juliana.

Por su parte, el Club Olimpo informó el lunes por la noche a través de un comunicado que decidió apartar de forma temporaria a un jugador del plantel de la Liga del Sur por la posible situación de violencia de género y amenazas.

Juliana contó que se animó a hacer la denuncia luego de la conmoción que generó en todo el país el femicidio de Ursula Bahillo, la joven que fue asesinada por su ex , el policía Matías Martínez en la localidad bonaerense de Rojas. Ursula había realizado cerca de 15 denuncias antes de su femicidio.

"Estoy muy agradecida de que estoy viva", dijo la víctima y pidió a la Justicia que tome medidas para resguardar su vida y la de su hija.