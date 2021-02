"De Boca me fui porque Guillermo Barros Schelotto me dijo que no me iba a tener en cuenta. Y fue difícil porque había estado ahí toda mi vida, incluso había tenido ofertas mejores antes y no las había aceptado", disparó Cristian Erbes en diálogo con Fin del Juego.

El volante central, que en la actualidad juega en Atlético Tucumán, dejó el “Xeneize” en 2016, y ahora aseguró que “regresaría gratis” a Boca.

"Me hubiera gustado irme jugando. Podría haberme quedado a pelearla pero en Veracruz me dijeron que iba a jugar y por eso decidí irme. Ahora no esperé el llamado de Boca porque estoy bien en Atlético Tucumán", continuó Erbes.

El “Pichi” aseguró que “en Boca siempre pasan cosas”, en relación a la actual interna, y concluyó: “Siempre aparecen ex jugadores a hablar, no sé si duele más, pero hay que tomarlo como una crítica. Hay que saber afrontarlo y hacer oídos sordos a las cosas que no sirven y tomar lo que sí sirve".