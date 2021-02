“En este momento tengo que ser sincera y no sé qué puede haber ocurrido, porque son todas especulaciones”, aseguró Mirtha, la madre de la mujer desaparecida, a Cadena 3.

Y agregó: “Lo único que sabemos es que mi hija se comunica constantemente, es una persona muy fuerte y si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, porque si tuviera un golpe en el cuerpo, saldría adelante. No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto que no aparezca”.

Además, la mujer indicó que el día de la desaparición habló con Javier Galván, pareja de Ivana, que fue detenido este lunes por "falso testimonio agravado y desobediencia a la autoridad”, y sostuvo que el hombre se había mostrado consternado por lo que estaba sucediendo.

“La sensación que me dio es que estaba preocupado y angustiado. Alcancé a hablar con él, le pregunté si habían tenido problemas y me dijo que no: ‘Estábamos muy contentos porque iban a venir, estábamos organizándonos para eso’”, aseguró Mirtha.

En tanto, las tareas de rastrillaje ordenadas por la fiscal Jorgelina Gómez continuan con más de 70 personas afectadas, entre personal policial, canes, bomberos y de Defensa Civil, además de buzos tácticos.