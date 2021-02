La reacción de Dalma Maradona por los audios del médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

"O perdemos la matrícula y vamos en cana, o somos semidioses", le dijo Díaz a Cosachov. En otro mensaje enviado a Luque, agregó: "Lo vi temblando el domingo. Pero mantengámoslo en privado". El 3 de noviembre, un día antes de que Diego fuera operado por Luque por un hematoma subdural, Díaz apuntó: “Tiene que parecer un chequeo”.

Pero eso no fue todo, después del allanamiento a la casa de Luque, el psicólogo le dijo a Maximiliano Trimarchi, que era una especie de chofer: “Quiero zafar del allanamiento. Ya limpié todo”.

Ante estos audios, Dalma hizo su descargo en las redes sociales: "Acá están los SEMIDIOSES mentirosos e hijos de p... Gracias Carlos por darnos el dato de quién te contrató... ¿Todos sabemos de qué Matías habla, no? ¿Cuánto falta para meter a Matías Morla en la causa?”.

"Mucha gente me dice que yo presente los chats de la historia anterior a la Justicia. A todos les quiero contar que lo que salió publicado en los portales son los chats que ya tiene la Justicia. Si me preguntan cómo los obtienen, la verdad que no sé", agregó. Y finalizó: "Nunca voy a parar de poner cosas hasta que vayan presos los que tengan que ir. Si les jode, no me sigan. Porque no voy a parar".