"No miramos la carta. Solamente lo subo para que sepan dónde no ir en Tigre", comentó María Libertad en Twitter el martes de esta semana, cuando cerró el feriado de carnaval en una parrilla del Puerto de Frutos donde tuvo que pagar una cuenta que le resultó abultada. Haya sido por impericia o negligencia, el público no le perdonó a la usuaria que se haya descargado en la red social y las respuestas en forma de memes no tardaron en aparecer.