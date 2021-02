La solicitud fue presentada por el fiscal quien tiene delegada la investigación en la que interviene como jueza María Eugenia Capuchetti y la información fue requerida a la Jefatura de Gabinete, según informó C5N.

La fiscalía busca reconstruir los movimientos de los imputados en los momentos en los que se habrían ejercido las presiones denunciadas por jueces de distintos fueros.

Los registros de ingresos y egresos permitirían establecer quiénes entraban a la Casa de Gobierno y a la quinta presidencial y con las personas que se reunían, información que podría permitir recabar elementos vinculados a la hipótesis criminal.

En la denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión Se trataba de Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial.

Mahiques le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.

Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.

Apuntaron contra el ex presidente Mauricio Macri, contra su ex jefe de asesores José Torello, al ex ministro de Justicia Germán Garavano, al ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, al abogado Fabián Rodríguez Simón, a Mahiques, ex consejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.

Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici y el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".

En la causa también quedó imputado el exministro de Trabajo Jorge Triaca.