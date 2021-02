capturas 1.jpg

"Hola, papá. ¿Cómo estás? Te escribo por acá como también en un par de veces te escribí cartas. Te quería escribir para liberar un pedacito de mi corazón, para aliviar mi carga. Ayer te despedí, ojalá no sea para siempre porque aunque no lo creas todavía me quedan esperanzas de que aparezcas", expresó Denise el 5 de septiembre pasado en un mensaje de WhatsApp dirigido a un hombre llamado Ariel García.

La joven sanrafaelina compartió en las últimas horas una serie de capturas en las que quedó en evidencia que el episodio de inseguridad vivido en septiembre la movilizó al notar que no podía contar con su padre. "Me hubiese encantado llamarte porque un hombre en este tipo de situaciones pone un poco más de cordura, pero no lo hice porque yo ya me rendí", expresó.

capturas 2.jpg

Con miles de retuits y más de 38 mil "me gusta", Denise encontró un eco especial en Twitter, donde las respuestas fueron de apoyo al margen de las mezquindades esperables de un público heterogéneo como el de esa red social.

"Te digo que ayer me despedí, ¿sabés por qué? Porque ayer vinieron a verme desde mis alumnos hasta mis amigos, mi familia, mis vecinos. Todos estaban muy preocupados por la situación que me tocó vivir, y sabés que soy muy agradecida por eso", contó la joven. Los apoyos se sumaron a la respuesta de su madre y de la Policía de Mendoza, pero faltó algo.

"Pero miré toda la tarde el celu y esperé toda la tarde tu visita, pensé que con esto que pasó te ibas a preocupar por mí. Esperé, como nunca esperé algo, un abrazo tuyo un abrazo muy grande en el que me iba a sentir protegida", expresó la joven.

Sin entrar en detalles pero con la gratitud por "la niñez bonita" que vivió con su padre, Denise le deseó felicidad al hombre, y "que tu nueva familia te llene de amor".

"Ojalá que me dejes disfrutar a mi hermana. Yo ya no espero nada más, pero si en algún momento vos te das cuenta de todo lo lindo que puede haber entre nosotros, yo voy a estar acá siempre", expresó.

Denise tenía planeado mudarse al día siguiente de la noche en que le robaron en el departamento de la Avenida Hipólito Yrigoyen al 600, en San Rafael. Ya instalada en su nuevo hogar la joven colgó un cuadro en la pared donde se la puede ver con su padre en lo que describió como "ese día que la pasamos tan lindo".

"Va a estar acá siempre porque vos sos mi papá y eso nunca va a cambiar", explicó para cerrar su catarsis, que se volvió viral durante la jornada.