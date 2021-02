El ex espía Allan Bogado contó cómo altos funcionarios de Cambiemos lo presionaban

En diálogo con Radio 10, Allan Bogado habló sobre su trabajo en la SIDE y por qué todas las cosas que aparecía en la causa que llevaba adelante el fiscal Nisman no eran ciertas ya que "hasta el 2014 trabajé como agente inorgánico en la SIDE y todos los hechos que narró Nisman son posteriores a eso".

Además, dijo que nunca viajó a Medio Oriente y desmintió ser militante de La Cámpora cómo especificaba en la causa.

En cuanto a la presión que sufrió para declarar con la ex presidenta y actual vicepresidente, Bogado sostuvo que la mesa judicial del macrismo "tenía un esquema de trabajo y de presión muy fuerte, te buscaban personas que eran allegadas a vos para operarte".

"Los mensajes me los mandaba gente de Cambiemos que uno conoce, operadores. Era inaguantable como te presionaban, estábamos secuestrados en libertad, nos tenían sobre las cuerdas y eso hacía que uno no diera más", expresó el ex espía.

Y agregó que les decían: "O sos arrepentido y te damos la biblia de la mentira o, literalmente, te sacaban la vida. Dentro de la gran operación y el gran apriete elegías el mal menos que era ser arrepentido".

Al ser consultado sobre qué persona del macrismo lo contactó, Bogado manifestó: "se acercó una persona muy importante de Cambiemos, Pechi Quiroga, que era un gran tipo y un día me llama y me pidió que nos juntemos en Aeroparque. Me dijo: ‘estuve hablando con gente, esto viene muy difícil y tenés la libertad contada, así que juntate con el gobierno y ponete a trabajar’”.

"Hablo con mis abogados y me dicen vamos a tener que escuchar porque con esta gente no se sabe, cuando pido reunirme me dicen que vaya sin los abogados. Me recibe Santiago Otamendi (viceministro de Justicia de la administración de Mauricio Macri), fue directo y me dijo que tenían infinidades de pruebas y que íbamos a ir presos todos", remarcó el ex espía que señaló que todo esto sucedió en el 2018, antes de las detenciones de ex funcionarios kirchneristas.

Luego de la reunión con Otamendi, Bogado contó que él no fue preso porque: "un amigo me dio un contacto para coordinar (lo que tenía que hacer) y me da un número, que era el de Fernando De Andreis, secretario de la Presidencia. Mi abogado se reunió con él en Olivos y le dijeron: ‘Si dice esto, él tiene la libertad’".