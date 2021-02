Según las primeras informaciones, la mujer de 35 años con la que Yamila se había encontrado antes de desaparecer, se comunicó con la familia para avisarles que la joven se encontraba en la zona entre las calles Thames y Serrano, del mismo barrio porteño.

"Nos llamaron recién y mi otra hermana fue a buscarla", confirmó Érica, una de las hermanas de Yamila, en C5N.

Minutos antes de su aparición, Érica sostenía: “A mi la tienen encerada en algún lugar, ella no hace esto, no se va, no deja a sus hijos”.

yamila villa crespo

Este mediodía, los familiares de Yamila se habían congregado en la esquina de Darwin y Aguirre para pedir por la aparición de la joven, que es madre de tres nenes de 1, 4 y 5 años.

“No me dan respuesta de ningún lado, la estamos buscando nosotros, nadie la vio, nadie sabe nada, es imposible que no la vean. La conocemos, ella no hace esto, no sale, siempre está en casa”, mencionaba Érica sobre el comportamiento de su hermana Yamila.

Según había relatado, las tres - Érica, Jennifer y Yamila - volvían el lunes de un paseo familiar, cuando esta última se cruzó de vereda a saludar a una conocida: “Salió en ojotas, sin documentos, sin llaves, sin celular”, informaba la primera.

Embed

“A las 22 hicimos la comida y cuando la fuimos a buscar, mi hermana ya no estaba. Nos preocupamos pero pensamos que podría haber salido. Al otro día, la chica se asomó y me dijo que la había dejado en Darwin y Velasco, que tendría que haber llegado a casa pero mi hermana no llegó, nunca vino”, mencionaba Érica a la prensa.

Y agregaba al respecto: “Yo las vi desde la ventana de mi casa como cruzó a saludarla. A las 21.30 y mi hermana estaba acá, a las 22 ya no estaba, no la vimos más”.

Entre las hipótesis, Érica sostenía que a su hermana debían de tenerla encerrada e incomunicada porque “sabe los números de memoria y no mandó ningún mensaje, siempre me avisa a dónde va a estar porque sabe cómo está todo. Ella no deja a sus hijos, se desvive por ellos. A nosotros no nos cierra nada”.

En cuanto a esta mujer de 35 años, quien este jueves se comunicó con la familia para informar el paradero de Yamila, también era buscada desde el martes.

“Solo nos llama la atención el vínculo con esta chica que tiene 35 años. Ya revisamos y buscamos donde creíamos que podría llegar a estar y no aparece”, indicaba, en tanto habían descartado la hipótesis de que estuviera junto a otro joven.