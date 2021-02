"¿Qué hacés, Charly? Aparentemente, Verónica está presionando. Entendió que (Maradona) tenía un principio de Alzheimer y trastorno bipolar, entonces se preocupó. Cuanta menos información le demos a Verónica, mejor. Quedó asustada y por eso hizo quilombo. Dijo que quería llamar al equipo de Avril", manifestó Cosachov.

En la misma línea, continuó: "Me parece que es prudente y precavido que, como estrategia, nos pongamos de acuerdo con las cosas que vamos a decir, porque si no quedamos como que uno dice una cosa y otro dice otra. Vayamos por la misma línea. No digamos diagnóstico a la familia, excepto que pregunten. Poca información a Verónica Ojeda que es una quilombera".

“Yo, posta, estoy contenta con cómo venimos. Esta mina es una negra villera", cerró sin filtro. Mientras que su colega agregó lapidario contra la ex del "Diez": "Seee. Pata sucia mal y falsa. No pasa nada".