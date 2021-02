¿Quién es Ángel Núñez, el empleado de Boca que bailó desnudo frente a juveniles?

“Tras los hechos de público conocimiento que involucran a un empleado del club, Boca Juniors informa que ya procedió a su suspensión provisoria de funciones de acuerdo a los protocolos correspondientes”, publicaron desde las redes sociales del club xeneize.

“En virtud de los hechos de público conocimiento relacionados a una filmación grabada en la pretemporada en Cañuelas se decidió activar el Protocolo de Prevención y apartar de sus funciones al colaborador implicado”, manifestaron por su parte desde Los Andes.

De público conocimiento ya es que el hombre de la polémica se desempeña en el departamento de prensa de Boca Juniors. Vale contar que dista de ser un empleado más en el “club de la ribera”. Núñez se desempeña en el área de prensa de la institución desde hace dos décadas, cumpliendo estas funciones desde la exitosa época de Carlos Bianchi como director técnico.

Según pudo saber minutouno.com, con el correr del tiempo fue ganando terreno y desde hace varios años tiene poder de decisión sobre qué periodistas y/o medios pueden acreditarse para los encuentros tanto en la Bombonera como del equipo de básquet en la Bombonerita. En los casos de las transmisiones partidarias chicas y medios del interior, se pueden encontrar cuestionamientos hacia el accionar de Núñez, como es el caso de lo publicado por “Triple Xeneize” en octubre de 2016, que denunció lo siguiente en la finalización de un partido de básquet entre Boca y Obras: “ni bien terminó la transmisión, se acercó el Sr. Ángel Núñez, a increparnos de mala manera, como patotero, diciendo que no teníamos acreditación y que no podíamos estar aquí. No voy a entrar en cuestiones administrativas, pero sí estábamos acreditados, y tenemos el mail de Prensa que así lo confirma. La situación fue subiendo de temperatura, en ningún momento nos pidieron disculpas, ni intentaron bajar la confrontación”.

En otros datos, este medio pudo saber que Núñez es amigo íntimo del actual director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo. A pesar de sus años desempeñándose en el “xeneize”, el hombre que fue suspendido en sus funciones provisoriamente es simpatizante de Vélez Sarsfield.