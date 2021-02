La joven mujer decidió contar su experiencia en la mencionada red social al no hallar respuestas de las autoridades a pesar de las múltiples denuncias que realizó en la policía de Córdoba, todas ellas por violencia de género.

"Hoy hago esto público porque de verdad temo por mi vida. Tengo que estar encerrada, porque este enfermo cuando tiene problemas me viene a buscar a mí y me hace esto y peores cosas", dice el texto que acompaña a las fotografías.

Embed Hoy hago esto público porque de verdad temo por mi vida. Tengo que estar encerrada, porque este enfermo cuando tiene... Publicado por Aldii AV en Lunes, 15 de febrero de 2021

"Si un día aparezco muerta quiero que sepan que yo no me suicidé como dijo este enfermo que lo haría, para que creyeran que yo me quité la vida. De verdad estoy cansada de esta vida. Pero jamás me mataría sabiendo en las manos del monstruo que quedarían mis pequeños. Vivo por y para ellos. Ya hice las denuncias correspondientes”, expresa la víctima del sujeto con el cual tiene dos hijos, a quien identifica en su posteo como Gustavo Díaz.

La publicación realizada el lunes pasada ya fue compartida cerca de 2.400 veces y tiene casi mil comentarios, todos ellos mostrando la indignación generalizada ante la pasividad de las autoridades judiciales.