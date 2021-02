Intentó vender un cochecito de bebé en la web y lo estafaron de una manera increible

Una mujer lo contactó por una publicación que hizo en una página de compra venta de electrodomésticos y, mediante una audaz maniobra, usó sus datos para sacar un crédito a su nombre.

"Tenía publicado en OLX un cochecito de bebé. El 3 de diciembre me mandan un WhatsApp con característica 358 (Córdoba) diciéndome que estaban interesados en el producto que yo vendía y que querían comunicarse conmigo. Era una mujer que quería regalárselo a su hija, que vivía en Tolosa, para su nieto", relató Fabián, la víctima al portal 0221.

El hombre aseguró que la mujer le preguntó si estaba bancarizado y le pidió el CBU, el banco al que pertenecía y el número de cuenta. "Ella me dijo que estaba teniendo problemas para depositarme y que iba a esperar a que llegara su hermano para ayudarla", contó.

"Al día siguiente, se me dio por fijarme en el home banking y vi que tenía depositados 50.000 pesos. Raro, porque yo cobro los últimos días del mes. Llamé a la contadora, le conté y le dije que lo único que aparecía era el nombre Buenance y un número. Me dijo que era el cuit de una financiera", agregó.

Chat estafa

De inmediato, intentó contactarse con ellos por teléfono pero no obtuvo respuesta. En ese mismo momento, le llegó un mensaje de la mujer que le había escrito por el cochecito, la cual le contó que se había equivocado y que, en lugar de abonar el producto, le había enviado todos sus ahorros.

Fabián decidió devolverle los 50.000 pesos para que ella luego pudiera hacer la transacción correcta. "La contadora me dijo que le mandara el dinero siempre y cuando el número de CBU que me diera fuera el mismo que el que me había depositado".

Chat estafa

Excusándose en que era "una persona grande" y que no sabía cómo manejar la situación, le pasó los datos de su hermano (supuesto titular de la cuenta). "A la tarde fui al cajero, puse para depositar y me apareció su nombre. Cuando acepté, me acordé que la contadora me había dicho que, si no figuraba Buenance como destinatario, no hiciera la transacción", aseguró el hombre.

"Volví a casa, me contacté con la mujer y le dije que necesitaba hablar con el hermano. A partir de ese momento, no me contestó más los mensajes ni las llamadas. Al otro día, me di cuenta que me había bloqueado", indicó. Alertado por la situación y sin dejar pasar más tiempo, decidió dar aviso al Banco Provincia y radicar la denuncia en la DDI.

Chat estafa

Gracias a esto, las autoridades bancarias le otorgaron un stop debit, ya que figuraba que había sacado un crédito en la mencionada financiera y que todos los meses le iban a debitar de su cuenta. La Defensoría del Pueblo también tomó intervención en el hecho y realizó un pedido de informe a Buenance.

"Yo confié, no sabía que me estaban haciendo una trampa para meterme en un crédito que no pedí. Quiero hacerlo público para que la gente sepa que hay una red de estafas en Internet y que son muchos los casos como este", completó.