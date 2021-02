Otro revés para el macrismo en la causa Peajes: avalaron las indagatorias a ex funcionarios de Cambiemos

La Sala II de la Cámara Federal ratificó hoy las nulidades presentadas por el ex secretario de Vialidad, Javier Iguacel; el ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, todos ellos ex funcionarios del gobierno de Macri.

De esta manera quedaron firme los procesamientos que pesan sobre ellos y se dio vio libre para que avance la causa en su camino hacia el juicio oral.

En esta causa se investigan maniobras que habrían resultado en un perjuicio al Estado en torno a los 500 millones de dólares y que habrían beneficiado a la concesionaria, parte de la cual era propietaria la familia del ex presidente Macri.

Los ex funcionarios procesados habían pedido la nulidad de todo lo actuado al aducir que no habían tenido acceso a las pruebas que obran en la causa, sin embargo la jueza María Eugenia Capuchetti primero y la Cámara Federal ahora rechazaron esos planteos, avalaron la validez de las declaraciones indagatorias que se les tomó y dieron vía libre para que la causa siga avanzando.