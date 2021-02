Según se desprende de los chats investigados por la fiscalía y las entradas a la casa donde estaba internado, la médica emitió la constancia sin haberlo revisado, a pesar de que su abogado asegura que el diagnóstico pudo haber sido por skype. Nada de eso, sin embargo, se infiere de la conversación del 26 de octubre que publicó Raúl Kollmann en Página 12.

"Hay cambio de planes. Se descarta la internación domiciliaria. Matías quiere un certificado de que Diego está orientado en tiempo y espacio", le dice Luque a Cosachov.

"¿Orientado? Jaja", responde ella. "Bueno, vos poné que cuando lo viste, lo viste bien”, responde el cirgujano.

El certificado, firmado por Cosachov, tiene fecha falsa, del 20 de octubre, y dice que “Maradona se encuentra perfectamente orientado en tiempo y espacio”.

Según la nota mencionada, el 7 de noviembre, la psiquiatra facturó por el certificado sobre "perfecta orientación en tiempo y espacio" un total de 95 mil pesos.

Del 5 al 19 de noviembre se supo que Maradona "no para de dormir", "que tiene un ronquido preocupante, con una respiración con ruido extraño". La familia expresa preocupación porque no se levanta, pero ella lo minimiza con un lenguaje de una total informalidad.

“Che, banquen un cacho. No está pidiendo alcohol. Que se levante a desayunar cuatro medialunas no lo va a mejorar”, contesta. Por esos días, también hay un pedido para que la familia no vaya,así Diego podía tener "aire".

Entre este lunes y martes, se convocará a la junta médica para tener opiniones sobre la existencia o no de negligencias graves, entre otras cosas.