Clienta mordaz por los "retos" en una carta: "No sé si vine a comer a un restaurant o a un reformatorio"

"No se si vine a comer a un restaurant o a un reformatorio", tuiteó respecto a las especificaciones que figuran al pie del menú en el que se puede leer: “No cobramos cubierto ni tenemos wifi. No hacemos el bife cocido, no lo abrimos mariposa. Nada se tortilla seca. No usamos crema para cocinar ni tenemos lemoncello. La pasta con langostinos no va con queso, no lo pida. Consulte por pesca del día. Si comió bien dígalo afuera, si comió mal dígalo aquí, ¡salu!”.

Sin embargo, reconoció con la capacitación al día de haber ido a comer al restaurante: "Es un diez, por mí pueden ampliar la lista de retos si siguen haciendo estas vieiras".