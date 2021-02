Jorge Sampaoli perdió la cabeza: se metió en la cancha a insultar al árbitro

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fminutounocom%2Fstatus%2F1363667634621980674 VIDEO | A Jorge Sampaoli le cobraron un penal en contra y perdió la cabeza | Vía @BrasileiraoPlay pic.twitter.com/852QOZMxan — minutouno (@minutounocom) February 22, 2021

El oriundo de Casilda, de 60 años, vio la tarjeta roja por protestar e insultar al juez Rodolpho Toski la sanción de un tiro penal en favor del Sport Recife, cuando se cumplía el minuto 42 de la segunda etapa.

El DT de la Selección argentina en el Mundial Rusia 2018 calificó de “ladrón de mier...” en reiteradas ocasiones al árbitro, lo que le valió la expulsión en el estadio Costa Carvalho de Recife.

Thiago Neves estableció la provisoria igualdad 2-2 con ese discutido tiro penal, pero el equipo de Jorge Sampaoli, que tendría todo acordado para seguir su carrera en Olympique de Marsella según los medios brasileños, logró la victoria en tiempo de descuento, con una anotación de Marrony (St. 53m.), de acuerdo a un reporte de Lance.

En Atlético Mineiro, que reúne 65 unidades y se afianzó en la tercera colocación, ingresó en la segunda etapa el ex Racing, Matías Zaracho. Mientras que Ignacio ‘Nacho’ Fernández (ex River), que fue presentado en la noche del sábado, no viajó con el equipo.