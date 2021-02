Horóscopo de la semana del 22 al 28 de febrero de 2021

Horóscopo

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Traten de disminuir la ansiedad y acepten las reglas del juego. Intuyan en qué momento pueden buscar la posibilidad para lograr lo que espera en el trabajo. Saber actuar sin nervios es siempre la mejor opción. Análisis. Momento de color: blanco.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Un intento de acercamiento de personas que algunos de ustedes esperan algo especial. No se inhiban al momento de tener que desplegar sus encantos, sean quienes ustedes son sin forzar nada. La autenticidad es la llave. Momento de color: magenta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Lo importante de la jornada es organizarse lo mejor posible para poder cumplir con los compromisos tomados en el modo que se pueda hacer. Lejanía de alguien que les afectaría, esperen. Acepten las decisiones de los otros. Momento de color: verde bosque.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Espacio de tiempo para poder dialogar con alguien de su interés. Algo inesperado en su lugar de trabajo le genera alegría. Saber que las buenas cosas siempre ocurren también. Importante quitarse las angustias innecesarias. Momento de color: ámbar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos su imagen crece favorablemente en el ámbito de las actividades. No se alteren frente a situación familiar que se presenta, quiten las emociones alteradas, no dramaticen. Tomarse las cosas con otro humor, sana. Momento de color: beige.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La situación en el ámbito del trabajo les generará algo de cansancio mental extra. Traten de minimizar la manera poco flexible de encarar ciertas cosas. No ser exagerado es importante para poder tener mejores logros. Momento de color: limón.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buena perspectiva en el campo laboral. Una casual conversación les genera ideas nuevas en el ámbito de las actividades. Reconocer las buenas oportunidades que se presentan tiene que ver con las ganas de superarse y crecer. Momento de color: amaretto.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La situación emocional podría perjudicar el resto de las actividades. Traten de aceptar ciertas condiciones que se disparan sin haberlas previsto. La búsqueda del equilibrio es un trabajo que debemos realizar siempre. Liberación. Momento de color: carmesí.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Algo inesperado se le presenta en esta jornada con poco tiempo. Trate de atender las necesidades de los más próximos a usted. Entender que hay afectos que implican responsabilidades, querer es cuidar, atender y cuidar a quien queremos. Momento de color: vainilla.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Algo que les importa en el plano afectivo estaría por darse. Los compromisos adquiridos en el área laboral deberá respetarlos a pesar de la modalidad de trabajo. Las cosas siempre pasan, empiezan y terminan. Tranquilidad. Momento de color: uva.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Rapidez y astucia para resolver problemas de papeles. Lo más atrayente de una conversación será la impresión que se lleven de ustedes.Hablen sin temor. Saber que siempre hay que elegir. En el amor, reconocimiento. Momento de color. Lila.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Conversaciones importantes, gestiones que avanzan. Hay ojos que miran de manera especial, estén atentos. Situación positiva les levanta el ánimo. Tratar de estar bien a pesar de todo lo que se viva, siempre hay soluciones. Momento de color: manzana.

HORÓSCOPO DEL MARTES 23 DE FEBRERO

ARIES

Arianos buena jornada, con ánimo positivo que si no lo tienen procuren levantarlo. Noticias alentadoras e incentivo nuevo. Posibles reuniones improvisadas que abrirían caminos de actividades. Amor y salud con buen semblante. Momento: de color arándano.

TAURO

Mucha plasticidad interna y alta capacidad creativa en este día con desafíos y entusiasmo en el área de las actividades. Se definen situaciones del pasado que habían quedado inconclusas. Amor con energía y encuentro interno. Momento: de color verde.

GÉMINIS

Jornada para acuerdos, reuniones, contratos, comienzos y destinos nuevos. Hoy los lúcidos geminianos, se contentarán con noticias favorables esperadas. El amor contundente y seguro para avanzar en un camino más claro. Momento: de color perla.

CÁNCER

Traten de no dejarse llevar por sus propios miedos. El miedo paraliza, atrasa, confunde. Crean en ustedes, sepan esclarecer y creer en sus decisiones. Búsqueda para encontrarse con nuevos desafíos y formas de lograrse internamente. Momento: de color rosa.

LEO

Leoninos posibles reconciliaciones con personas con las que las cosas no terminaron bien. Es nobleza y altruismo querer conciliar, siempre. Sus capacidades internas con múltiples motivaciones y sensación de liberación. Saludable día.

Momento: de color cobre.

VIRGO

Virginianos presten hoy atención a sus gestiones. No se excedan en sus posibilidades, eviten estresarse. No olvidemos que las cosas llegan de algún modo u otro, y que siempre hay posibilidades en todo sentido. Distráiganse. Momento: de color gris plateado.

LIBRA

Librianos pónganse al día con tramitaciones o gestiones atrasadas y de importancia. A veces, Libra se atolondra y deja las cosas para mañana o pasado. Hoy propónganse activarse en todo sentido. No caigan en tristezas o desgano. Momento: de color de color rojo.

ESCORPIO

Revisen las chances que se presentan en el ámbito de las actividades. Incluye poder decidir estudios, continuidad o cambiar. Siempre se está a tiempo de encontrar la vocación que mejor se siente. Amor buenos comienzos o citas positivas. Momento: de color amarillo.

SAGITARIO

Arqueritos hoy pareciera que el corazón los tendría en velo. Dudas o respuestas esquivas que no les dan tranquilidad o no es lo que esperan. Busquen dialogar y de ser necesario, soltar o rescindir. Posibilidades nuevas en el área laboral. Momento: de color cereza.

CAPRICORNIO

Cabritas, sus ansias por lograr todo de acuerdo a sus tiempos, podría entorpecer el verdadero ritmo de las situaciones. Esperen, ocúpense de sus otras cosas. La realidad afectiva con buen semblante, encuentros internos y coincidencias. Momento: de color oliva.

ACUARIO

Sensación de desasosiego por asperezas en el plano afectivo. Es éste un día de bastante actividad que no deberían desatender acuarianos. Reluzcan su ímpetu libre y conéctense con sus objetivos. Dialoguen, pregunten, aclaren. Momento: de color azul marino.

PISCIS

Piscianos con alegría por noticias que competen al plano financiero. Vislumbran nuevos horizontes y analizan qué pasos seguir. No distraigan sus energías con personas que están lejos de poder comprender. Dejemos evolucionar. Momento: de color anaranjado.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO

ARIES

Arianos jornada con aciertos y ventajas interesantes para ustedes. Logran consolidarse en sus conocimientos y sentirse más seguros. El impulso nativo a pleno en los afectos, logran calmar pensamientos que no conducen a nada. Momento: de color ámbar.

TAURO

Mucha intuición aún siendo signo de Tierra. Los taurinos sentirán hoy desde el corazón qué decisiones tomar. El amor a veces queda relegado por permitir que los desencuentros tomen el protagonismo diario. Busquen la paz. Momento: de color grisáceo.

GÉMINIS

Geminianos sin duda uno de los días más sobresalientes en cuanto a intelecto y lucidez. Logran desentrañar problemas con deudas adquiridas y solucionarlas de manera inesperada. El amor con mucha pasión y premio cálido. Momento: de color crema.

CÁNCER

Cancerianos hora de decidir sobre sus actividades. Evalúen las conveniencias y eviten poner demasiada emoción, apunten al pensamiento y la lógica. El amor familiar con unión y apoyo. Satisfacción plena. Momento: de color salmón.

LEO

Leoninos no desatiendan los pedidos o explicaciones de personas allegadas. No supongan que la gente miente todo el tiempo, esa sensación hace mal a uno mismo y afecta los vínculos. Relajen y auxilien con su amor puro. Momento: de color blanco.

VIRGO

Virginianos las cosas siempre plantean sus propios límites, el punto es poder asumir esos límites para evitar no respetarse ni por los demás ni por ustedes mismos. Convincentes diálogos en entrevistas laborales. Novedades positivas. Momento: de color cúrcuma.

LIBRA

Librianos no se detengan a la hora de demostrar sus talentos. Las dudas no debieran estar presentes en esta jornada en la que se ponen a prueba sus talentos y condiciones. Fe y alegría serían los motores. Todo cambia, todo se mueve. Momento: de color turquesa.

ESCORPIO

El manejo de sus argumentos deberá tener el condimento de la paciencia y la cordialidad. No se arrebaten y pongan su confianza propia. El amor con algunos desencuentros, procuren no confrontar y remitirse a sus sentimientos. Momento: de color guinda.

SAGITARIO

Una buena jornada para poder terminar situaciones con firmas, acuerdos, reuniones de importancia, diálogos. Sagitarianos, no se apuren en hacer compras que tienen pensado, esperen y decidan mejor. Amor, mucha compañía. Momento: de color berenjena.

CAPRICORNIO

Capricornianos hoy con prudencia al pronunciar sus pensamientos o sus pretensiones en el ámbito laboral. Siempre es mejor buscar el momento y saber expresarse. El plano afectivo viene con ciertas desavenencias, siéntense a pensar. Momento: de color verde.

ACUARIO

Acuarianos, sus herramientas laborales son prolíferas, aprovechen esos talentos y salgan a triunfar. Creer en uno mismo es la llave maestra para desde la humildad buscar y lograr el éxito. El amor con sonrisas y plenos momentos. Momento: de color manteca.

PISCIS

Sentirán alegría en esta jornada en la que llegarán respuestas esperadas. Verán elementos importantes con los que cuentan para poder realizar sus proyectos. Piscianos, prometedor día para declaraciones en el amor. Momento: de color menta.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 25 DE FEBRERO

ARIES

Particular día en el que tendrán situaciones que definir en el plano financiero. Sepan organizarse adecuadamente y proceder con claridad. En algún momento de la jornada deberían poder realizar ejercicios al menos una caminata. Momento: de color canela.

TAURO

Taurinos una actitud que los caracteriza es la terquedad, trabajen eso simplemente abriéndose más a las opiniones de los otros y a no proceder tanto desde lo subjetivo. El amor con cierto grado de tensión, busquen conciliar. Momento: de color cúrcuma.

GÉMINIS

El trabajo grupal es positivo, hoy traten de escuchar a los demás y busquen las coincidencias para poder hacer las tareas con mayor tranquilidad emocional. El amor arribando a conclusiones que quizás se resistían a enfrentar. Momento: de color lavanda.

CÁNCER

Cancerianos una jornada apta para firmas o acuerdos esperados. Llegan a avanzar en cuestiones esperadas en el plano financiero. No dejen de asistir a invitaciones ya programadas. Conocerán mayores datos que son de importancia. Momento: de color fucsia.

LEO

Sin confrontaciones lograrán tener una jornada muy tranquila y correcta. Visualicen sus intenciones en el plano afectivo y busquen plantearlas. Reciben de manera positiva y atinada sus propuestas. Fulgor emocional. Momento: de color magenta.

VIRGO

Virginianos buena jornada para realizar sus trámites atrasados o concurrir a reuniones que competen a ellos. Papeles, temas judiciales con buena aspectación. El amor con cierta sensación de compás de espera. Intervalo. Momento: de color violáceo.

LIBRA

Buenos acuerdos o reuniones con resultados superiores a los esperados. Procuren en esta jornada hablar sobre sus necesidades o requerimientos en el área de las actividades. Buen momento para evaluar las relaciones afectivas. Planteos. Momento: de color blanco.

ESCORPIO

Las expectativas respecto a entrevistas laborales, o conversaciones en sus lugares de trabajo, son buenas. No desesperen ante problemas que afectan su salud, no pongan condimentos emocionales en asuntos que ni siquiera son serios. Momento: de color plateado.

SAGITARIO

laborales. Surgen internamente ansias por tomar otros rumbos o emprendimientos, analicen y planifiquen. Mucha lucidez. Amor en ascenso con posibilidades. Momento: de color rojizo.

CAPRICORNIO

Los nervios podrían jugarle una mala jugada dado que afectarían sus ánimos equilibrados. Observen objetivamente sus problemas y procuren minimizar. El amor con formalidad y templanza, avanza de manera optimista y anhelante. Momento: de color vino.

ACUARIO

Acuarianos las cosas muchas veces se solucionan sin nuestra propia intervención. No desesperen y sepan aguardar. El corazón sintiendo que no es correspondido. Conversen con sus personas amadas busquen encontrar respuestas. Momento: de color púrpura.

PISCIS

Día con mucho magnetismo que servirá para lograr sus aspiraciones en el plano afectivo. Piscianos con ese encanto natural hoy podrían sentir sus ventajas en el área de las actividades. Recompensan sus talentos y esfuerzos. Satisfacción. Momento: de color fucsia.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 26 DE FEBRERO

ARIES

Arianos procuren no detenerse en el ritmo de esta jornada alentadora en el área de las actividades. Gracias al esfuerzo y a la aplicación de mayor voluntad, las cosas mejoran. Amor y más amor en los vínculos afectivos sobre todo los nuevos. Momento: de color escarlata.

TAURO

Interesante este día con sorpresas inesperadas que les traen buenas nuevas en el área de las actividades. Comienzos y renovaciones, con muy buen semblante. Se direccionan distintos planes sobre mudanzas o cambios. Momento: de color carmín.

GÉMINIS

Tiempo al tiempo apurados del Zodíaco, a veces la impaciencia les juega de manera negativa y perjudica la salud. La estabilidad psíquico-física, es lo importante. Busquen realizar sus tareas sin nervios y descubran las mejores partes de cada cosa. Momento: de color añil.

CÁNCER

Cancerianos ocupación en el hogar, deberán resolver cosas que se presentan. Siempre es bueno tener aunque pequeña, una reserva de dinero por imprevistos. No posterguen tramitaciones o reuniones importantes. Estabilidad. Momento: de color blanco.

LEO

Leoninos ese fuego interno que los hace atractivos con ese cierto aire misterioso y solar, hoy con un día placentero con recompensaciones y atribuciones valiosas. Es posible que vayan sintiendo cada vez mayor necesidad del otro. Momento: de color naranja.

VIRGO

No es un buen momento para discusiones en el trabajo. No siempre podemos hacernos entender desde donde sentimos que debe ser. Aceptación y racionalización que no es difícil para ustedes nativos pensantes. Amor que acompaña. Momento: de color verde bosque.

LIBRA

Muchas veces ocurre que imaginamos más de lo que realmente son las cosas. Es importante trabajar el sentido de la crítica y la observación objetiva en la vida. Librianos, apelen a su dulzura natural y apóyense en la calma. Cambio. Momento: de color lavanda.

ESCORPIO

Escorpianos hoy con novedades inesperadas positivas y realmente buenas en el área de sus actividades. Talentos resaltados y creatividad a pleno. La vida sonríe para estos sensuales nativos. Pongan lo mejor de ustedes en el amor. Momento: de color fucsia.

SAGITARIO

Dar un paso u otro sería apelando a la profundización de los pensamientos que los harán decidir de la forma más conveniente. Las tristezas del pasado no debieran sentirse ya como tales, sino celebrar las lecciones aprendidas. Momento: de color púrpura.

CAPRICORNIO

Día selectivo en el que deberán poder dilucidad cuáles son las conveniencias en el plano laboral. Claridad y agradecimiento combinados en un claro gesto de evolución. Amor alejado, respeto mutuo. Momento: de color plateado.

ACUARIO

Hay que buscar el momento cada día para poder dedicar miradas, diálogos, caricias y comprensión a quienes queremos. Tan importante el vínculo con el otro, el dinero pasa, la materia pasa, el Amor, es el sostén del Universo. Momento: de color cielo.

PISCIS

Momento con algunas dudas acerca de los sentimientos. El amor es claro cuando es sentido y se funciona desde él, nada más genuino quitándole el lugar a las vacilaciones. El trabajo con armonía con buen trato y compañerismo. Momento: de color ámbar.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 27 DE FEBRERO

ARIES

Sábado que les traerá posibles reuniones con amigos o invitaciones especiales. Procuren salir, distraer sus emociones y provocarse nuevas y positivas. Hay transición para algunos en el plano afectivo que no les resulta fácil. Protéjanse de sufrir. Momento: de palta.

TAURO

Taurinos es un día bueno para hacerse de amistades nuevas, personas con quienes podría encontrarse y sentar vínculos positivos. Las cosas en el plano afectivo requieren de observación y de argumentación para ustedes mismos sobre lo que necesitan del otro. Momento: de color zafiro.

GÉMINIS

Geminianos relajen en este día con demoras, trámites molestos o gestiones inevitables. Hacia la noche posibles invitaciones sociales a las que siempre es bueno concurrir. No se preocupen por asuntos del pasado, las energías deben renovarse. Momento: de color ámbar.

CÁNCER

Sentirán que se adelantan a los hechos. Intuición completa sobre asuntos del trabajo que los sorprenderán. Hay avances y concreciones en todo lo que respecta a papeles o formas. El amor canceriano con sufrimiento en lugar de alegría. Piensen. Momento: de color carmín.

LEO

No está nada mal sincerar el estado de ánimo que últimamente sienten en el ámbito laboral frente a quienes comparten sus jornadas. No es desmerecer o hacer sentir que somos débiles, lejos de eso, es bueno mostrarse y mostrar lo que se es o se siente. Momento: de color verde bosque.

VIRGO

Virginianos la gratificación entendida desde los afectos y no desde las ganancias. Es sano cambiar los paradigmas y poder canalizar las cosas para enriquecer la interioridad y no la materia. Van a poder alivianar el peso en sus espaldas y emociones. Momento: de color blanco.

LIBRA

La base de los sentimientos es lo que quizás a algunos de ustedes sensibles del Zodíaco, los hace no tomar decisiones o plantear con contundencia lo que les pasa. Hablen, como sea y no teman. Novedades en el plano de las actividades. Momento: de color azulino.

ESCORPIO

Los errores son normales y son parte de la naturaleza humana. Equivocarse es natural, eso no quiere decir ser irresponsable. No teman buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Procuren hacer algún curso o algo que los motive. Momento: de color jade.

SAGITARIO

Puede haber sorpresas en el plano laboral, podrían generarse movimientos positivos en los que serán valorados sus talentos. Éxitos y compensación. No hagan oídos sordos a los reclamos de sus amistades, quizás tengan razón. Apertura. Momento: de color aguamarina.

CAPRICORNIO

Las exageraciones aparejan mayor exaltación y nervios. Procuren en este día en el que quizás las cosas no se estén dando como esperaban, afrontar desde la tranquilidad y con una actitud positiva. Adelantos inesperados, la vida demuestra siempre. Momento: de color plateado.

ACUARIO

Las cosas se van acomodando con una suerte de buena racha en las finanzas. Movimientos que los ayudarán a poner en mejor estado las deudas o la posibilidad de poder mudarse, o realizar compras que necesitan hacer. El amor en pleno apogeo. Momento: de color oro.

PISCIS

Piscianos los reclamos a la orden del día haciendo de este sábado un día que les ocupará bastante tiempo. Tareas que deben completar y en cierta forma, tratar de ordenar las cosas o los proyectos que tienen en mente. Procuren salir aunque sea a caminar. Momento: de color rojizo.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 28 DE FEBRERO

ARIES

Cuando uno siente que no puede, pues es hora de escucharse y atender las propias necesidades. Hay cosas que uno debería soltar y dejar que se diluyan con el tiempo. Trabajar el apego y evolucionar espiritualmente. Momento: de color vainilla.

TAURO

Nadie como un hijo de signo de Tierra para manejar las finanzas. Oportunidad de lograr concreciones materiales. Llamado, el amor toca a la puerta, no deje pasar oportunidad y trate de poner fin a una ilusión sin sentido del pasado. Momento: de color cobre.

GÉMINIS

Habría una posibilidad mayor de poder explayarse con su capacidad y ser reconocidos en el plano laboral. No se permitan perder la oportunidad de ver nuevos rumbos. Momentos distendidos y con mucho buen humor. Momento: de color coral.

CÁNCER

Buenas decisiones en el plano afectivo que les harán sentir mejor en todos los sentidos. A veces cuesta liberarse hasta que se comprueba que es mejor para todos. Procuren hacer paréntesis y no pensar tanto en lo que ocurre. Todo pasa. Momento: de color coral.

LEO

Surgen pensamientos que los alteran. Postergue los pensamientos que los alteren y asuman que es el mundo entero el que padece problemas serios. Propónganse tener un reencuentro interno con las personas con quienes conviven. Momento: de color verde oliva.

VIRGO

En la búsqueda de una nueva perspectiva laboral, ganas de hacer lo que saben y sueñan. Es un buen momento para planificar a futuro. Día para asumir el aprendizaje interno y proponerse estar tranquilos y esperanzados. Momento: de color turquesa.

LIBRA

Alivio luego de conversación importante con personas con las que podrían tener proyectos. Libra busca más chances de crecimiento dejando de lado un poco los temores e inseguridades. Hay tiempo para lograrlos. Momento: de color amarillo fuerte.

ESCORPIO

Todo apunta a que se viene una nueva etapa económica. Proyecto que concretarán luego de mucho esfuerzo. Vislumbrarán que cometieron errores innecesarios en la familia. Sería deber tratar de resarcirse y conciliar. Liberación. Momento: de color azul acero claro.

SAGITARIO

Es respetuoso decir la verdad de los afectos sobre todo en momentos especiales como éste. En el trabajo moviliza internamente nuevas ansias de explorar terrenos nuevos a futuro, posibles llamados. Sensación de alivianar la tensión. Momento: de color amaranto.

CAPRICORNIO

Llegada de ciertos cambios internos, ambiciones nuevas e ideas renovadoras para poder plasmar a futuro. Hay ciclos que se cumplen y no debería ser tormentoso reconocerlo y conversar con quienes forman parte de la situación. Momento: de color grisáceo.

ACUARIO

Tregua en puerta para los aguateros que están un poco cansados con situaciones del entorno laboral. En esta jornada de revisión, traten de buscar el rato aprovechable para distraerse y disfrutar de quienes los quieren. Lo demás, se verá. Momento: de color verde agua

PISCIS

El sol comienza a brillar para aquellos piscianos que están buscando tener nuevos horizontes en la vida. Se verán entusiasmados por las ideas que surgen. Vivencias entretenidas en familia, hoy se divierten y pasan los ratos de manera amena. Momento: de color rosa calipso.