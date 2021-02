Uno de sus hijos es discapacitado y su ex marido no los restituye: "Pueden estar en cualquier lado del país"

La víctima se llama Thayná Teixeira Silva Monteiro y es la hermana de la reconocida actriz Ailín Salas. En diálogo con minutouno.com, contó que ya hizo dos denuncias, una en la Comisaría de la Mujer por restitución el 3 de febrero y otra por mail el 6 en la Fiscalía de Morón por impedimento de contacto. Al día de hoy, todavía no tiene novedades sobre los menores. Uno de ellos tienen 7 años, y el mayor, 8, quien tiene discapacidad por el síndrome del cromosoma x frágil.

"El 16 de enero los vino a buscar por el período vacacional, me pidió por mail la documentación de nuestros hijos, pero me pareció raro y no se la di. Ese mismo día en la puerta de mi casa llamó a la policía para intimidar a mi madre, porque yo me encontraba trabajando. Con lo que tarda la justicia, mis hijos podrían estar en cualquier lugar de la Argentina", comentó Teixeira.

Después de buscarlos, el hombre partió con ellos y tuvieron una última comunicación con su madre el 26 de enero. "Tenemos un celular dispuesto para la comunicación con nuestros hijos. Y desde el 26 de enero que lo tiene apagado. Es por eso que yo llamo a otro número de línea, pero cuando atienden me cortan. En varias oportunidades escuché a mi hija llorando. El 1 de febrero los esperé en casa, porque era el día de regreso de las vacaciones con el padre. Jamás llegaron", relató.

"Incumple la perimetral"

Según el testimonio de la mujer, Gomez tiene una denuncia por violencia de género hace dos años y una perimetral porque "él es una persona adicta y muy conflictiva". "Siempre incumple con la perimetral. En octubre inicié una demanda por cuota alimentaria y salió a favor de mis hijos, pero no la cumple", añadió.

El expediente quedó en el Juzgado de Familia 5, a cargo de la jueza María Florencia Miceli. Desde esa institución, este lunes la llamaron para hacerle una pericia psicológica.

"Me preguntaron por mis hijos, como si yo supiera. Quedaron en que se iban a comunicar al teléfono fijo donde vive el padre de mis hijos, que es el mismo al que yo llamo y me cortan. Fui a la Defensoría a solicitar un abogado y me informaron que el padre de mis hijos me había hecho una denuncia por no haberle dado los documentos para irse de vacaciones con ellos. De esas supuestas vacaciones jamás fui notificada, y no creo que eso sea un motivo para incumplir con la ley e impedir mi comunicación con los nenes. Desde que me separé no vivo en paz. Esto no se puede minimizar", cerró.