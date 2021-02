Hicieron falta dos juicios, Once I (que comenzó en marzo de 2014) y Once II (que se inició en septiembre de 2017), para lograr la condena con sentencia firme de cinco personas y la libertad condicional para el motorman del tren, Marcos Córdoba.

Además del motorman, la justicia determinó que los responsables por la Tragedia de Once fueron el empresario de Trenes de Buenos Aires (TBA) Sergio Cirigliano; y los exministros de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, aunque al último le falta la redeterminación de la pena.

También se responsabilizó a diez exintegrantes jerárquicos de la empresa TBA, que cumplen prisión domiciliaria.

Incluso el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por defraudación contra la administración pública.

Durante el juicio Once I, que comenzó el 18 de marzo de 2014 y se extendió por casi dos años, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 (TOCF2) juzgó la tragedia de Once con la consecuencia de muerte y lesiones y la posible la administración fraudulenta de la empresa ferroviaria Trenes de Buenos Aires (TBA) y la gestión estatal.

tragedia-de-once-corrupcion-mata.jpg "Otra Navidad sin ellxs. El Estado es responsable. No más tragedias evitables",es el lema de la convocatoria

Los jueces del TOCF2, Jorge Luciano Gorini, Jorge Alberto Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu, condenaron a 21 personas, entre ellos el motorman, 18 empresarios, Schiavi y Jaime.

Durante su instrucción, incluso se procesó por falso testimonio a cuatro de los seis peritos que intervinieron en la causa, que luego fueron absueltos.

La sentencia de primera instancia llegó el 29 de diciembre de 2015 y los fundamentos se conocieron el 30 de marzo del año siguiente.

La sentencia de segunda instancia fue el 8 de mayo de 2018, dictada por la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques.

Con esta sentencia se confirmó el fallo de primera instancia en lo sustancial, pero se redujeron las penas de todos los condenados que, de todos modos presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

En septiembre último, el motorman Córdoba, que había sido condenado a tres años y medio de prisión, recibió el beneficio de la libertad condicional, por lo que abandonó el penal de Marcos Paz.

Durante una pericia psicológica realizada en el marco del juicio, Córdoba dijo que había desactivado el freno de emergencia, conocido como hombre muerto.

Tragedia Once

El juicio conocido como Once II comenzó el 27 de septiembre de 2017 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (TOCF4), conformado por los jueves Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñíguez.

En ese segundo juicio, De Vido fue absuelto por el estrago, pero fue condenado por el delito de administración fraudulenta que pudo haber desencadenado la tragedia.

Como exministro de Planificación, De Vido, que al momento del juicio era diputado nacional, tenía competencias sobre la secretaría de Transporte cuando ocurrió la tragedia. El otrora funcionario fue desaforado por la Cámara de Diputados excluyéndolo de la Ley de Fueros Nº 25.320 para ser juzgado.

El fallo del TOCF4 llegó el 10 de octubre de 2018 con la absolución de De Vido por el estrago ferroviario de 2012 y la condena a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta, también con su inhabilitación a ejercer cargos públicos.

A finales de diciembre de 2020 la sala III de la Cámara de Casación Federal confirmó la condena a De Vido, ante lo cual su defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, apeló con un recurso extraordinario presentado a principios de febrero.

Para Rusconi, De Vido "fue condenado con argumentos absolutamente contradictorios y con una pena absolutamente desproporcionada", ya que a su entender todas las instancias judiciales intervinientes en el juicio Once II "no tuvieron en cuenta algo que ya está claro y es que el accidente se produjo pura y exclusivamente porque el motorman no aplicó los frenos en ningún momento cuando ingresó la formación a Once".

Casación aún no resolvió la admisión del recurso y, en el caso de no admitirlo, Rusconi se presentará con un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.